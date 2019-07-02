Veri merkezlerinde eko sistem değişiyor

BUGÜN NELER OLDU

Teknolojı şirketi Vertiv 'Data Center 2025: Sınıra Daha Yakın' başlıklı bir analiz yayımladı. Son dönemin önemli kavramlarından Sınır bilişime (edge computing) doğru gözlemlenen eksen kayması, bugünün sektör liderlerinin veri merkezi hakkında düşüncelerini değiştiriyor. Bu liderlerin yönetmesi gereken veri merkezi ekosistemi, çok farklı türde tesislerden oluşuyor ve bu ekosistem gittikçe daha fazla ağın sınır noktasında yer alan teknolojilere dayanıyor. Sınır bilişim tesislerine bugün sahip olan ya da 2025'e kadar bu tesisleri kurmayı planlayan katılımcıların yarısından fazlası (%53), destekledikleri sınır noktalarının en az %100 büyüme göstermesini bekliyor. Katılımcıların %20'si ise 2025'e kadar %400 büyüme öngörüyor. 2025'e kadar sınır bilişim tesislerinde ortalama %226 artış bekleniyor.