Kurbanlıkta 2018 fiyatı 1.000 TL

BUGÜN NELER OLDU

Diyanet İşleri Başkanlığı, vekaleten kurban kesim bedelini yurtiçinde 890 lira olarak açıkladı. Serbest piyasada ise kurban kesmek isteyen vatandaşın cebinden artan maliyetlere rağmen canlı hayvan ithalatının etkisiyle geçen yılla neredeyse aynı rakam, yani 1.000 lira çıkacak. Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, et üretiminde hammaddeden elektriğe bütün kalemler zamlanmasına rağmen, yapılan görüşmeler ışığında vatandaşın cebinden geçen yılki gibi ortalama 1.000 liranın çıkacağını söyledi. Geçen yıl pazara çıkan kurbanlıkların yüzde 95'inin kesildiğini belirten Tunç, "Kalanı da Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından alındı. 10 milyar liranın üzerinde satış yapıldı. Bu yıl da 12 milyar liralık satış öngörüyoruz" dedi.Bugün bakanlıkla kurban fiyatları ile ilgili bir görüşme yapacaklarını dile getiren Tunç, "Üreticinin gelecek yıl da hayvan üretimine devam etmesi için 350 kilo büyükbaş bir hayvanı, 7 bin bandında satabilmesi gerekiyor. Geçen yıl 30-31 lira aralığında olan kilo fiyatları, ithalatla birlikte, bu yıl 29 liraya geriledi. 34 liranın altında kesim olursa yerli üretici zarar eder. Dolayısıyla hem vatandaşı hem de üreticiyi mutlu edecek rakam için görüşeceğiz" diye konuştu. Tunç, Diyanet'in geçen yıl 850 lira olan yurtiçi kurban kesim bedelini bu yıl 890 lira, 625 lira olan yurtdışı bedeli ise 725 lira olarak açıkladığını belirterek, "Yurtdışı kurban kesim bedellerinde yüzde 16 artış var. Ancak yurtiçinde bu artış yüzde 5. Yerli üretici zorlanacak" dedi.TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kurbanlık olarak ülkemizde bu yıl 1 milyon 217 bin büyükbaş, 3 milyon 895 bin adet ise küçükbaş hayvanımız var. Bu yıl sahip olduğumuz kurbanlık hayvan varlığı, bayramda herhangi bir sıkıntının yaşanmayacağını gösteriyor" dedi. Pakdemirli, geçen yıl ise 866 bin büyükbaş, 2 milyon 682 bin küçükbaş hayvanın kurbanlık olarak kesildiği bilgisini paylaştı. Salgın veya bulaşıcı hayvan hastalığı bulunan, kayıt altına alınmamış, kulak küpesiz ve yanlarında sığır cinsi hayvanlar için pasaport, koyun keçi türü hayvanlar için nakil belgesi bulunmayan hayvanların alınıp-satılmalarına ve kesilmelerine izin verilmeyeceğini vurgulayan Pakdemirli, şunları söyledi: "Kurbanlık olarak sevk edilecek hayvanların resmi veteriner hekimler tarafından muayene ve gerekli kontrolleri yapılacak, sağlıklı bulunan hayvanlar için veteriner sağlık raporu düzenlenerek iller arası nakline müsaade edilecek." Pakdemirli, kurbanlık fiyatlarının bayramın ikinci günü dahil olmak üzere son 20 gün boyunca sürekli takip edileceğini belirtti. ANKARAHER yıl vatandaşın evine hazır kesilmiş hisseli kurban paketi hizmeti veren Türkiye'nin neredeyse her ilinde hizmet veren zincir marketler, bu hafta içinde hisseli kurban paketlerinin satış fiyatını açıklayacak. Geçen yıl 1.190-1.225 lira arasında değişen koli fiyatlarının bu yıl 1.225- 1.300 lira arasında olması planlanıyor. Küçükbaşta ise fiyatlar 1.250-1.350 lira arasında değişecek. Marketler temmuzda sipariş verenlere 'erken rezervasyon' başlığı altında fiyat avantajı sağlayacak. Kredi kartına 9 taksit ve belli kartlara indirim avantajı da sağlayacak market zincirleri, kurban kolilerine ayrıca içecek, baharat gibi promosyon ürünlerini de ekleyecek.