Kurbanlık kilo fiyatı 23 TL’den başlayacak

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KIRMIZI Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan, İstanbul'da geçen yıla göre kurbanlık fiyatlarının yüzde 10-15 civarında artmasını beklediklerini belirterek, "Canlı kilogram fiyatlarının büyükbaşta 26, küçükbaşta ise 23 liradan başlamasını öngörüyoruz" dedi. Kurban Bayramı'nda Türkiye genelinde 1 milyon büyükbaş, 2.5-3 milyon küçükbaş hayvanın kesildiğini belirten Yücesan, yeterli stokun bulunduğunu bildirdi. İstanbul'a Anadolu'nun hemen hemen her yerinden canlı hayvan geleceğini dile getiren Yücesan, bu konuda özellikle Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Tokat, Yozgat ve Adapazarı gibi illerin başı çekeceğini anlattı.