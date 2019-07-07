Cinnagen ikinci fabrikaya başlıyor

Biyoteknoloji
ilaç üretimi alanında
ilk yerli şirket olan
Cinnagen İlaç'ın, 100
milyon dolarlık yatırımla
Çerkezköy'de
kurduğu fabrikası
açıldı. Şirket, daha
üretim yapmadan bağladığı ihracat
anlaşmaları nedeniyle ikinci tesis
yatırımı için de harekete geçti.
İkinci tesis yatırımı şişe dolumu
için yapılacak. Yıllık 8 milyar
TL'lik biyoteknolojik ilaç ithalatı
yapan Türkiye'nin bu alandaki
ihtiyacını karşılama iddiasıyla üretime
hazırlanan şirketin CEO'su
Ferhat Farşi, "İran'daki merkez
kuruluşumuzdan Türkiye'ye yeni
molekül getirip üretim yapacağız.
Cezayir, Katar, Ürdün, Vietnam,
Bosna, Senegal ve Moldova ile
anlaşmalar imzaladık. 2023 ihracat
hedefimiz 100 milyon dolar. Bu
ivmeyi yakalarsak Türkiye'de 3-4
fabrika daha kuracağız" dedi.