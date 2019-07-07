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ikinci fabrikaya başlıyor

Giriş Tarihi: 7.7.2019
Cinnagen ikinci fabrikaya başlıyor
Biyoteknoloji ilaç üretimi alanında ilk yerli şirket olan Cinnagen İlaç'ın, 100 milyon dolarlık yatırımla Çerkezköy'de kurduğu fabrikası açıldı. Şirket, daha üretim yapmadan bağladığı ihracat anlaşmaları nedeniyle ikinci tesis yatırımı için de harekete geçti. İkinci tesis yatırımı şişe dolumu için yapılacak. Yıllık 8 milyar TL'lik biyoteknolojik ilaç ithalatı yapan Türkiye'nin bu alandaki ihtiyacını karşılama iddiasıyla üretime hazırlanan şirketin CEO'su Ferhat Farşi, "İran'daki merkez kuruluşumuzdan Türkiye'ye yeni molekül getirip üretim yapacağız. Cezayir, Katar, Ürdün, Vietnam, Bosna, Senegal ve Moldova ile anlaşmalar imzaladık. 2023 ihracat hedefimiz 100 milyon dolar. Bu ivmeyi yakalarsak Türkiye'de 3-4 fabrika daha kuracağız" dedi.
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Cinnagen ikinci fabrikaya başlıyor
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