Cinnagen ikinci fabrikaya başlıyor

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Biyoteknolojiilaç üretimi alanındailk yerli şirket olanCinnagen İlaç'ın, 100milyon dolarlık yatırımlaÇerkezköy'dekurduğu fabrikasıaçıldı. Şirket, dahaüretim yapmadan bağladığı ihracatanlaşmaları nedeniyle ikinci tesisyatırımı için de harekete geçti.İkinci tesis yatırımı şişe dolumuiçin yapılacak. Yıllık 8 milyarTL'lik biyoteknolojik ilaç ithalatıyapan Türkiye'nin bu alandakiihtiyacını karşılama iddiasıyla üretimehazırlanan şirketin CEO'suFerhat Farşi, "İran'daki merkezkuruluşumuzdan Türkiye'ye yenimolekül getirip üretim yapacağız.Cezayir, Katar, Ürdün, Vietnam,Bosna, Senegal ve Moldova ileanlaşmalar imzaladık. 2023 ihracathedefimiz 100 milyon dolar. Buivmeyi yakalarsak Türkiye'de 3-4fabrika daha kuracağız" dedi.