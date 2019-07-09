Borçlu şirketler 2 yıl nefes alacak

Ekonomiye güç katacak, Varlık Barışı'nın uzatılmasından yedek akçe düzenlemesine, şirket borçlarının yeniden yapılandırılmasından yerli elektrikli otomobile desteğe kadar birçok düzenlemeyi içeren 32 maddelik mali paket Meclis'e sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, İstanbul Yaklaşımı'na benzer bir sistem kurulacağını belirterek, "İki yıllık süre içinde kanunda belirtilen şartlar ve çerçeveler içerisinde şirketlerin müracaat etmesi halinde borçları yapılandırılacak" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, yeni torba yasanın ayrıntılarını açıkladı

VARLIK BARIŞI 6 AY UZUYOR

Varlık Barışı süresi 31 Aralık 2019'a kadar uzatılıyor. Bildirime konu edilen yurtdışı varlıkların ve beyana konu edilen yurt içi varlıkların değeri üzerinden yüzde 1 oranında vergi alınacak. Yaklaşık 2 milyon esnafı ilgilendiren vergi düzenlemesi yapılıyor. Basit şekilde vergilendirilen esnafın müracaat etmesi durumunda gider kısmına bakılmaksızın gelirin belirli oranda vergi vermesinin önünü açılıyor. Hasılat esaslı kazanç tespiti yoluyla vergilendirilmesi imkânı getiriliyor.



YEDEK AKÇE % 10'A İNİYOR

Merkez Bankası Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Teklifte Merkez Bankası yedek akçesinin yüzde 10 olarak ayrılması da yer alıyor. Yurt dışına çıkış harcı 15 liradan 50'ye çıkarılıyor. Yenilenebilir enerji kullanan büyük ölçekli projeler için düzenleme yapılıyor. Mali sistemde bulunan firmaların borçlarının yapılandırılması için düzenleme yapılıyor. İstanbul Yaklaşımı benzeri bir sistem kurulacak. 2 yıllık sürede şirketler müracaat etmesi halinde borçlar yapılandırılacak.

Türk vatandaşlarının yurt dışında geçen sürelerinin sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilmesine ilişkin yasada da değişikliğe gidiliyor. Buna göre borçlanma tutarının hesaplanmasında esas olan prim oranı yüzde 45'e çıkarılıyor.







ZORUNLU KARŞILIKLARA YENİ DÜZENLEME GELİYOR

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Merkez Bankası Kanunu'nda değişikliğe gidildiğini belirterek, "Yedek akçe olarak ayrılan oranlar Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getiriliyor. Yedek akçenin, yüzde 10 olarak ayrılmasını teklif ediyoruz. Zorunlu karşılıklarla ilgili yalnızca pasif tarafına değil, aktif tarafına da bakmak suretiyle bu karşılıkların belirlenmesiyle ilgili Merkez Bankasına bazı yetkiler vermeyi teklif ediyoruz" dedi. Mali sistemde bulunan firmaların, şirketlerin borçlarının yapılandırılmasıyla alakalı bir düzenleme getireceklerini ifade eden Mehmet Muş, "Burada bir çerçeve anlaşması ortaya konacak" diye konuştu.



GÖREVDEN ALINMA HUKUKİDİR

Merkez Bankası Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasıyla ilgili farklı spekülasyonların yapıldığına değinen Mehmet Muş, "İşlemin hukuksuz olduğu yorumları doğru değil. 703 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK'deki ek 35. maddede düzenleme yapılmak suretiyle Cumhurbaşkanına böyle bir yetki tanıyor. Yapılan işlem, kullanılan tasarruf, Cumhurbaşkanına tanınan yetki çerçevesinde yapılmıştır. Uygulama hukukidir, burada herhangi bir tartışma söz konusu değildir" dedi.



VERGİ MAĞDURU VATANDAŞ KALMAYACAK

Ekonomi reform paketinin önemli ayaklarından birini de yeni vergi sistemi için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Vergide reformun önemli ayaklarından birini mükellef hakları oluşturuluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ifadesiyle mükellef dostu bir vergi sistemi kuruluyor. Mükelleflerin, vergi süreçlerindeki beyanlarıyla ilgili yazılı destekleri devreye alınarak, mükellef memnuniyetini düzenli ve sürekli olarak ölçülecek. Az kazanandan az vergi alınması üzerine kurulacak yeni sistem kapsamında vatandaşı koruyacak Mükellef Hakları İcra Kurulu oluşturuluyor. Kurul haksızlıkları anında çözecek.







SGK MERKEZ'E BİLGİ VERECEK

Sosyal Güvenlik Kurumu, ihtiyaç duyduğu sağlık verisi dışındaki kişisel verileri Merkez Bankası ile paylaşabilecek. Ayrıca SGK'nın kişisel sağlık verilerini, kamu sağlığının korunması, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, verilen sağlık hizmetlerinin kontrol ve onayı, sağlık finansmanı ve yönetimi amacıyla Sağlık Bakanlığı ile paylaşılması imkânı getiriliyor.



KLONLANAN TELEFONLAR KAPATILIYOR

Klonlanmış telefonlar 4 ay içerisinde kullanıma kapatılacak. Bunların sisteme dahil olabilmesi için, vatandaşlar 1 yıl içerisinde müracaat edip 250 lira yatırmaları halinde entegre edilecek.



YERLI OTOMOBİLE ÖTV TEŞVİKİ

UFUK SANDIK/EKONOMİ

Torba yasadan "yerli otomobile" teşvik çıktı. Torba yasanın 19'uncu maddesine göre, Ar-Ge çalışmaları Türkiye'de yapılan ve üretilen elektrikli motorlu otomobillerin ÖTV'si 31 Aralık 2035 tarihine kadar şirketlere destek olarak sağlanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, elektrikli otomobillerin satışından elde edilen ÖTV tutarını, bu araçları üreten firmalara üçer aylık dönemler halinde nakit olarak verecek. Ya da vergi borçlarına mahsup edecek. Türkiye'de elektrikli otomobillerden yüzde 3 ile 15 arasında ÖTV alınıyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ilk otomobilini 2022'de satışa sunucak. Yüzde 100 elektrikli SUV modelinden sonra 4-5 farklı araç daha üretilecek. Yerli otomobilin ihracatı için hedeflenen tarih ise 2024.