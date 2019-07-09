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Turkcell’den 2 milyarlık yatırımı

Giriş Tarihi: 9.7.2019
Turkcell’den 2 milyarlık veri merkezi yatırımı
Türkıye'de 8 veri merkezi kurarak "Türkiye'nin datası Türkiye'de kalmalı" stratejisini güçlendiren Turkcell, önümüzdeki yılın sonunda veri merkezlerine toplam 2 milyar TL yatırım yapmış olacak. Önümüzdeki dönemde müşteri odaklı yaklaşımını güçlendirmeyi planlayan şirket, ana alanlarından birini kurumlara ve sektörlere dijital çözümler sunmak olarak belirledi. Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, güvenlik uygulamaları ve veri merkezlerine yaptıkları yatırımın gelecek dönemde daha net ortaya çıkacağını söyledi.
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Turkcell’den 2 milyarlık veri merkezi yatırımı
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