3 ayda 1 milyon 42 bin kişiye istihdam

Ekonomide geçen yılki kur saldırısının ardından başlayan dengelenme sürecinin ardından toparlanma sinyalleri güçlenmeye devam ediyor. Enflasyonun 1 yılın en düşük seviyesine inmesi ve sanayi üretimindeki yıllık daralmanın 9 ayın dibine gerilemesinin ardından istihdamda güçlü veriler gelmeye başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre mart ayında yüzde 14.1 olan işsizlik, nisanda yüzde 13 ile beş ayın en düşük seviyesine geriledi. Ekonomistler, ekonomideki toparlanmanın etkisiyle işsizliğin son iki ayda gerilediğine dikkat çekerek, Yeni Ekonomi Programı'nda yüzde 12.1 olarak belirlenen hedefin tutturulacağını ifade etti.



İŞSİZ SAYISI AZALDI

İstihdam edilenlerin sayısı nisanda, marta göre 404 bin kişi artarak 28 milyon 199 bin kişiye çıktı. İşsizliğin yüzde 14.7 ile zirve yaptığı ocak ayından bu yana ise istihdam edilenlerin sayısı 1 milyon 42 bin kişilik artış gösterdi. Toplam işsiz sayısı marta göre 342 bin kişi, şubat ayına göre 528 bin kişi, ocak ayına göre ise 466 bin kişi azalarak 4.2 milyon kişiye indi. Ocak ayında yüzde 26.7'ye yükselen genç nüfusta işsizlik, nisanda yüzde 23.2'ye geriledi.

Toplam istihdamın 1 milyon 42 bin kişi arttığı son üç ayda, tarımdaki istihdam 358 bin, sanayideki istihdam 161 bin, inşaattaki istihdam 133 bin, hizmetler sektöründeki istihdam ise 389 bin kişilik artış gösterdi. Tarımda son üç ayda istihdamda yaşanan artış yüzde 9 oldu. İnşaatta bir yıldır azalan istihdamın pozitife dönmesi, sektörde toparlanmanın başladığı şeklinde yorumlandı. Nisan sonu itibarıyla istihdam edilenlerin yüzde 17.6'sı tarım, yüzde 19.7'si sanayi, yüzde 5.7'si inşaat, yüzde 56.9'u hizmet sektöründe yer aldı. İş gücü 32 milyon 401 bin kişiye ulaşırken, iş gücüne katılma oranı yüzde 52.9 oldu.



TARIMDA ENFLASYON GERİLİYOR

Haziran ayında yüzde 15.7'ye gerileyen yıllık enflasyondaki düşüşün devam edeceğine yönelik sinyal, tarım sektöründen geldi. Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2.97 geriledi. Tarım ÜFE 156.02 ile 5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ormancılık ürünlerinde aylık bazda yüzde 4.04, tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 3.02, balıkçılıkta yüzde 0.42 azalış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre değişimde tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 6.83, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4.73 azalış olurken, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 3.76 artış kaydedildi. Alt tarım gruplarından canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 8.02, yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyveler yüzde 7.33, diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler yüzde 3.33 azalış gösterdi.

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