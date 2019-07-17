Tarımsal kalkınmada dev adımlar geliyor

Hükümet, beş yıllık kalkınma döneminde tarım sektöründe 20 dev adım için düğmeye bastı. Buna göre, çiftçiye gelir sigortası yapılacak, kışlık sebze için doğa çiftlikleri kurulacak, genç çiftçilerin sigortalı olması kolaylaşacak, arazi bankacılığı sistemi kurulacak, elit tohum üretimine geçilecek, çay ve fındıkta ekim alanını yenileyene teşvik verilecek. Ayrıca sözleşmeli üretim desteklenecek. Arazi birleştiren mirasçıya finansal destek sağlanacak. Kalkınma Planı kapsamında, tarım sektörüne yönelik yaşama geçirilecek bazı düzenlemeler şu şekilde planlandı:

DESTEK ARTACAK: Çiftçi maliyet ve geliri, arz ve talep dengesi dinamik bir yapıya kavuşturulacak. Destekler maliyetlerdeki değişimler dikkate alınarak belirlenecek.

ARAZİ BANKACILIĞI SİSTEMİ: Atıl arazilerin tarımsal üretime kazandırılması ve tarım arazisi piyasalarının geliştirilmesi için arazi bankacılığı sistemi kurulacak.







KÜÇÜK AİLE İŞLETMELERİ: Küçük aile işletmeleri korunacak. Ölçeklerin yeterli olması için kiralamaya yönelik çalışmalar yürütülecek.

ARAZİYİ BİRLEŞTİRENE KREDİ: Tarım arazilerinin miras ve satış yolu ile bölünmesi önlenecek. Mirasçılara arazi ediniminde finansal destek sağlanacak.

TARIMSAL BİLGİ SİSTEMİ: Tarım sayımı yapılacak. Bilgi sistemleri ile etkin kullanım sağlanacak.

ÜRÜN GÖZETİMİ: Tarım ürünlerinde arz ve rekolte tahminlerinin sağlıklı yapılabilmesine imkân veren bir erken uyarı sistemi kurulacak.

2 MİLYON HEKTAR ALAN SULANACAK: Plan döneminde 2 milyon hektar alan sulamaya açılacak.

TIBBİ BİTKİLERE KORUMA: Yüksek katma değerli tıbbi ve aromatik bitkilerde faaliyetler desteklenecek.







SERTİFİKALI TOHUM: Özel sektör ile işbirliği içerisinde sertifikalı tohum üretimi artırılacak.

KENEVİR YAYGINLAŞACAK: Kenevir gibi lifli bitkilerin endüstriyel kullanımını yaygınlaştırılacak.

ÇAY, FINDIK YENİLENECEK: Çay ve fındık ekim alanlarının yenilenmesi desteklenecek.

KATMA DEĞER GÖZETİLECEK: Tarımsal destekler katma değer artışını gözeten bir biçimde tahsis edilecek.

ETKİN STOK YÖNETİMİ: Gıda güvenliğini teminen etkin stok yönetimi ile kayıplar azaltılacak.

DOĞA ÇİFTLİKLERİ: Doğa çiftliklerinde, kışlık sebze olmak üzere meyve, tahıl, bitkilerin yerel tohumları ve yerel hayvan ırkları çoğaltılacak.

YÖRESEL ÜRÜNE KORUMA: Yöresel ürünlerin ve coğrafi işaretli tarım ürünlerinin tanıtım, pazarlama ve markalaşması için destekler verilecek.

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