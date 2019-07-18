Kripto dolandırıcılık!

Dünyada yatırımcıların yeni kazanç kapısı sanal paralar, dolandırıcıların da adresi oldu. Türkiye'nin ve dünyanın tanınmış simalarının 'CryptoRobo' adlı bir yazılımla servetlerine servet kattığını iddia eden dolandırıcılar, Rahmi Koç'tan Richard Branson'a, Elon Musk'tan Bill Gates'e kadar pek çok kişinin adını kullanıyor. İnternetten yapılan haberler ve reklamlarda Bitcoin, Ripple, Ethereum, Monero, Zcash gibi kripto para birimlerinden yüzde 10 bin ve üzeri getiri sağlanacağı iddia ediliyor. Hatta dolandırıcılar o kadar ileri gidiyor ki, ünlü işadamlarının sahte röportajlarını yayınlayıp, 'CryptoRobo' yazılımıyla para kazandıklarını dahi öne sürüyor.







KOÇ'LA TUZAK KURDULAR

Üçkağıtta sınır tanımayan dolandırıcılar, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un bir internet sitesindeki röportajındaki ifadelerle oynayarak, bu siteye para yatırdığını ve sistemin herkesi kısa sürede milyoner yapacağını söylediğini yazdı. worldnews-live.com.tr adresinde haberleştirilen yazıda Koç'un fotoğraflarına yer verilirken, 'CryptoRobo'ya para yatırdığına ilişkin sahte dekontlar da paylaşıldı. İnternet sitesindeki haberde, CryptoRobo'nun Richard Branson, Elon Musk ve Bill Gates tarafından desteklendiği de iddia edildi.







HOLDİNG DAVA AÇTI

Dolandırıcılardan haberdar olur olmaz Koç Holding'in konuyu adli mercilere taşıdığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, Koç Holding, Rahmi Koç'un adını kullanarak sahte haber üreten bu siteye İstanbul Anadolu Adliyesi'nde dava açtı.



YÜZDE 10 BİN KAZANÇ VAADİ

Sisteme giren üye sayısını artırmak için ünlü işadamlarının adını kullanan dolandırıcılar, vatandaşları kolay yoldan para kazanma vaadiyle kandırıyor. CryptoRobo adlı yazılım sisteminin bir yapay zeka aracılığıyla paranızı değerlendirdiği söyleniyor. Sistemi bilgisayarınıza veya telefonunuza yüklemeniz ve para yatırmanız isteniyor. Daha sonra bu yazılımın siz uyurken dahi adınıza kripto paralarda işlem yaptığı, kazanç sağladığı söyleniyor.

BUGÜN NELER OLDU