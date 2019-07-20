4 yılda 4 milyon istihdam

BUGÜN NELER OLDU

Hükümet, 12 sektörde 20 dev atılım için düğmeye bastı. İlaç, kimya, elektronik, makine, otomotiv, raylı sistem, imalat sanayi, tekstil-giyim, mineral ürünler, ana metal, gemi ve mobilya sanayinde yeni stratejik kararlar yaşama geçiriliyor. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı'na göre, yeni yatırımlarla 4 milyonun üzerinde istihdam sağlanacak. İşte atılacak adımlar:Sağlık teknoloji geliştirme bölgeleri kurulacak. Sağlık Vadisi hayata geçirilecek. Vadide, ilaç ve tıbbi teknolojiler alanında, Ar-Ge ve üretim kapasitesini geliştirmek üzere üniversiteler, laboratuvarlar, teknoloji firmaları, uygulama merkezleri, hekim ve mühendisler yer alacak.Çukurova bölgesinde büyük ölçekli petrokimya tesisi kurulacak. Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nde büyük ölçekli yatırımlar tamamlanacak, entegre üretim yapısı kurulacak.2023'de milli trenin prototipi tamamlanacak. 2020'de milli elektrikli tren üretimi başlayacak.Nükleer santrallerde ihtiyaç duyulan malzemelerin yerli alımı desteklenecek. Bu konuda elektrikli teçhizat üreten firmalara test ve sertifikasyon desteği verilecek.Kenevir, mısır gibi doğal üründen üretilebilen ve doğada tamamıyla çözünen biyoplastiklerin kullanımını özendirecek. Mevzuat düzenlemesi yapılarak Ar-Ge ve yatırım desteği sağlanacak.İlaç sanayinde üretim ve eğitim faaliyetleri yanında start-up'lar fonlanacak.5G ve ötesi teknolojilerde yerli elektronik haberleşme şebeke ve altyapı bileşenlerinin Ar-Ge ve üretim faaliyetleri teşvik edilecek. 5G baz istasyonu geliştirme çalışmaları tamamlanacak.AB'de 1 Mart 2021'de başlayacak yeni eko tasarım ve yeni enerji etiketine uyumlu ürün tasarımları kapsamında beyaz eşya sektörüne ilave yatırım teşviki verilecek.Tekstil ve giyimde entegre üretim yapısı, mağazacılık ve organizasyon becerileri geliştirilecek.Kritik teknolojilere yönelik yol haritaları hazırlanacak. Bu alanda insan gücü kapasitesi artırılacak.Kimyasal, bitkisel, biyolojik ve radyofarmasötik (nükleer) hammaddelerin üretimine yönelik altyapı geliştirilecek.Tıp doktorlarının Ar-Ge faaliyetlerine daha fazla zaman ayırmasını sağlayacak şekilde döner sermayeden aldıkları ek ödemeye ilişkin kriterler yeniden düzenlenecek.Akıllı fabrikalar, ulaşım, enerji, tarım, gibi konularda uygulamaların geliştirilmesi ve yerli standartların oluşturulması sağlanacak.12 sektörde 4 milyon istihdam sağlanacak.Çukurova'ya dev petrokimya tesisi kurulacak.Sağlık Vadisi hayata geçiyor.Kenevirden biyoplastik üretene teşvik geliyor.Otomotiv destek programı başlıyor.Milli yüksek hızlı trenin prototipi tamamlanacak.İlaç sanayinde girişimciler fonlanacak.Beyaz eşyada ürün tasarımı desteklenecek.Tekstil-giyimde değer zinciri kurulacak.Kritik teknolojilerde insan gücü artacak.Nükleer hammadde üretimi için altyapı kurulacak.Doktorlara Ar-Ge için ek ödeme yapılacak.Yerli yeni nesil aydınlatma cihazları geliyor.Eskişehir'e raylı sistem merkezi kuruluyor.Çelikte girdi tedarikine güvence sağlanacak.Aydınlatmada enerji tasarrufu ve yerli cihaz üretimi desteklenecek. Otomotiv destek programı hayata geçirilecek. Programla sensör, batarya, yakıt hücresi ve yazılım gibi alanlarda teknoloji ve üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesi sağlanacak. Tramvay, hafif raylı sistem ve metro araçları için standart geliştirilecek. Demir-çelikte standart dışı kalitesiz ürün ithalatı engellenecek. Girdi tedariki güvence altına alınacak. Mobilya sanayiinde katma değerin artırılması amacıyla tasarım ve markalaşma kapasitesi geliştirilecek.