4 yılda 4 milyon istihdam

Hükümet, 12 sektörde 20 dev atılım için düğmeye bastı. İlaç, kimya, elektronik, makine, otomotiv, raylı sistem, imalat sanayi, tekstil-giyim, mineral ürünler, ana metal, gemi ve mobilya sanayinde yeni stratejik kararlar yaşama geçiriliyor. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı'na göre, yeni yatırımlarla 4 milyonun üzerinde istihdam sağlanacak. İşte atılacak adımlar:
SAĞLIK VADİSİ KURULUYOR:
Sağlık teknoloji geliştirme bölgeleri kurulacak. Sağlık Vadisi hayata geçirilecek. Vadide, ilaç ve tıbbi teknolojiler alanında, Ar-Ge ve üretim kapasitesini geliştirmek üzere üniversiteler, laboratuvarlar, teknoloji firmaları, uygulama merkezleri, hekim ve mühendisler yer alacak.
ÇUKUROVA'YA DEV TESİS:
Çukurova bölgesinde büyük ölçekli petrokimya tesisi kurulacak. Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nde büyük ölçekli yatırımlar tamamlanacak, entegre üretim yapısı kurulacak.
MİLLİ YÜKSEK HIZLI TREN:
2023'de milli trenin prototipi tamamlanacak. 2020'de milli elektrikli tren üretimi başlayacak.
NÜKLEERE YERLİ MALI DESTEĞİ:
Nükleer santrallerde ihtiyaç duyulan malzemelerin yerli alımı desteklenecek. Bu konuda elektrikli teçhizat üreten firmalara test ve sertifikasyon desteği verilecek.
KENEVİRDEN BİYOPLASTİK:
Kenevir, mısır gibi doğal üründen üretilebilen ve doğada tamamıyla çözünen biyoplastiklerin kullanımını özendirecek. Mevzuat düzenlemesi yapılarak Ar-Ge ve yatırım desteği sağlanacak.
İLAÇ GİRİŞİMCİSİ FONLANACAK:
İlaç sanayinde üretim ve eğitim faaliyetleri yanında start-up'lar fonlanacak.
5G YAŞAMA GEÇECEK:
5G ve ötesi teknolojilerde yerli elektronik haberleşme şebeke ve altyapı bileşenlerinin Ar-Ge ve üretim faaliyetleri teşvik edilecek. 5G baz istasyonu geliştirme çalışmaları tamamlanacak.
BEYAZ EŞYAYA TEŞVİK:
AB'de 1 Mart 2021'de başlayacak yeni eko tasarım ve yeni enerji etiketine uyumlu ürün tasarımları kapsamında beyaz eşya sektörüne ilave yatırım teşviki verilecek.
TEKSTİLDE ENTEGRE ÜRETİM:
Tekstil ve giyimde entegre üretim yapısı, mağazacılık ve organizasyon becerileri geliştirilecek.
KRİTİK TEKNOLOJİLERE YATIRIM:
Kritik teknolojilere yönelik yol haritaları hazırlanacak. Bu alanda insan gücü kapasitesi artırılacak.
KİMYADA İTHALAT AZALACAK:
Kimyasal, bitkisel, biyolojik ve radyofarmasötik (nükleer) hammaddelerin üretimine yönelik altyapı geliştirilecek.
DOKTORLARA AR-GE DESTEĞİ:
Tıp doktorlarının Ar-Ge faaliyetlerine daha fazla zaman ayırmasını sağlayacak şekilde döner sermayeden aldıkları ek ödemeye ilişkin kriterler yeniden düzenlenecek.
AKILLI FABRİKALAR KURULACAK:
Akıllı fabrikalar, ulaşım, enerji, tarım, gibi konularda uygulamaların geliştirilmesi ve yerli standartların oluşturulması sağlanacak.
12 SEKTÖRDE 20 DEV ADIM
12 sektörde 4 milyon istihdam sağlanacak.
Çukurova'ya dev petrokimya tesisi kurulacak.
Sağlık Vadisi hayata geçiyor.
Kenevirden biyoplastik üretene teşvik geliyor.
Otomotiv destek programı başlıyor.
Milli yüksek hızlı trenin prototipi tamamlanacak.
İlaç sanayinde girişimciler fonlanacak.
Beyaz eşyada ürün tasarımı desteklenecek.
Tekstil-giyimde değer zinciri kurulacak.
Kritik teknolojilerde insan gücü artacak.
Nükleer hammadde üretimi için altyapı kurulacak.
Doktorlara Ar-Ge için ek ödeme yapılacak.
Yerli yeni nesil aydınlatma cihazları geliyor.
Eskişehir'e raylı sistem merkezi kuruluyor.
Çelikte girdi tedarikine güvence sağlanacak.
ŞEHİR METROSUNA STANDART OTOMOTİVE DESTEK GELİYOR
Aydınlatmada enerji tasarrufu ve yerli cihaz üretimi desteklenecek. Otomotiv destek programı hayata geçirilecek. Programla sensör, batarya, yakıt hücresi ve yazılım gibi alanlarda teknoloji ve üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesi sağlanacak. Tramvay, hafif raylı sistem ve metro araçları için standart geliştirilecek. Demir-çelikte standart dışı kalitesiz ürün ithalatı engellenecek. Girdi tedariki güvence altına alınacak. Mobilya sanayiinde katma değerin artırılması amacıyla tasarım ve markalaşma kapasitesi geliştirilecek.