Turkuvaz Medya’ya ödül yağdı

BUGÜN NELER OLDU

TARLA Bitkileri Üreticileri Merkez Birliği'nin (TARBİGEM) katkılarıyla önceki gece düzenlenen Öykü Serter ve Ufuk Özkan'ın sunumuyla gerçekleşen Strong Medya Türkiye Marka Ödülleri Töreni'ne Turkuvaz Medya damga vurdu. Yılın En İyi Ekonomi Yazarı Sabah Gazetesi'nden Dilek Güngör, En İyi Ekonomi Editörü Sabah Gazetesi'nden Metin Can oldu. Yılın En İyi Ekonomi Dergisi ise Para seçildi. Gecede ATV'nin Hercai dizisi oyuncusu Ebru Şahin ile Sen Anlat Karadeniz oyuncusu Ulaş Tuna Astepe'ye de ödül verildi.Strong Medya A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Çiçek, "Kısa sürede organize ettiğimiz törene katılan misafirlerimizin gösterdiği ilgi ve beğeni, güzel bir iş çıkarttığımızın göstergesi oldu" dedi. TARBİGEM Genel Başkanı Fuat Kukut ise "Türk ekonomisinde fark yaratan, liderliğe koşan başarılı markaların yanında sanat dünyasının önemli isimlerinin ödüllendirileceği Türkiye Lider Marka Ödülleri Törenine destek vermekten dolayı oldukça mutluyuz" diye konuştu. İş ve sanat dünyasından çok sayıda kişinin ödül aldığı gecenin sonunda Hande Yener konser verdi.