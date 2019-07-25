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düştü! Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank - taşıt - ihtiyaç - konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

ile ilgili geçtiğimiz günlerde son dakika haberi ajanslara düşmüştü. Akbank aldığı karar ile konut kredisi faiz oranını 1.49'a düşürdü. Bankadan gelen bu açıklama sonrası ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar kredi faiz oranları ile ilgili araştırmalarını daha da hızlandırarak Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank, Halkbank gibi bankaların ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz seçeneklerini öğrenme arayışına girdi. Peki bankaların kredi faiz oranları ne kadar? Hangi bankalar, hangi oranlarla kredi veriyor. İşte yanıtı...

Giriş Tarihi: 25.7.2019 10:56 Güncelleme Tarihi: 25.7.2019 10:57
Kredi faiz oranları düştü! Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank - taşıt - ihtiyaç - konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

Kredi çekmek isteyen vatandaşlarla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Akbank, konut kredisinde faizleri indirerek ev sahibi olmak isteyenlere önemli bir seçenek sundu. Kredi faiz oranlarını merak edenler de söz konusu haber sonrası internet üzerinden ' ne kadar' 'ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları' gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı. Biz de bankaların 2019 güncel kredi faiz oranlarını derledik...

AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

: 2.04
: 1.85
Konut kredisi: 1.49

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Kredi faiz oranları düştü! Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank - taşıt - ihtiyaç - konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
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