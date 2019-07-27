Son dakika haberi: Kredi faiz oranları düşüyor! Ziraat Bankası, Akbank, Yapıkredi, TEB konut - ihtiyaç - taşıt kredisi faiz oranları son durum

Merkez Bankası'nın politika faizini indirmesinin ardından kredi çekmek isteyenlere yönelik uzmanlardan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İhtiyaç - taşıt ile birlikte konut kredisinde de faizlerin düşeceği belirtiliyor. Vatandaşlar, bu haberin ardından 'kredi faiz oranları ne kadar? 'konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları? sorgulamalarını yaparak konu ile ilgili detayları bilgilere ulaşmaya çalıştı. Peki kredi faiz oranlarında son durum nasıl?

İşte bankaların güncel kredi faiz oranları:

TEB FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 2.3

Taşıt kredisi: 1.77

Konut kredisi: 1.55