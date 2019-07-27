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Son dakika haberi: düşüyor! Ziraat Bankası, Akbank, Yapıkredi, TEB konut - ihtiyaç - son durum

Merkez Bankası'nın dünkü son dakika faiz indiriminin ardından daha da merak edilir oldu. Geçtiğimiz hafta Akbank'ın faizini 1.49'a düşürmesi ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar araştırmalarını hızlandırmış ve Ziraat Bankası, Yapıkredi, TEB, Halkbank, İş Bankası, Akbank gibi bankaların konut - taşıt - faizleri ile ilgili en güncel bilgilere sahip olmak istemişti. Merkez'in hamlesinin ardından uzmanlar özellikle konut piyasasında hareketlenmenin yaşanacağını ve faiz oranlarının 1.20'lere kadar düşebileceğini belirtiyor. Peki bankaların uyguladığı kredi ne kadar? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 27.7.2019 10:30 Güncelleme Tarihi: 27.7.2019 10:31
Son dakika haberi: Kredi faiz oranları düşüyor! Ziraat Bankası, Akbank, Yapıkredi, TEB konut - ihtiyaç - taşıt kredisi faiz oranları son durum

Merkez Bankası'nın politika faizini indirmesinin ardından kredi çekmek isteyenlere yönelik uzmanlardan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İhtiyaç - taşıt ile birlikte konut kredisinde de faizlerin düşeceği belirtiliyor. Vatandaşlar, bu haberin ardından ' ne kadar? 'konut - taşıt - ? sorgulamalarını yaparak konu ile ilgili detayları bilgilere ulaşmaya çalıştı. Peki kredi faiz oranlarında son durum nasıl?

İşte bankaların güncel kredi faiz oranları:

TEB FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 2.3
: 1.77
: 1.55

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Son dakika haberi: Kredi faiz oranları düşüyor! Ziraat Bankası, Akbank, Yapıkredi, TEB konut - ihtiyaç - taşıt kredisi faiz oranları son durum
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