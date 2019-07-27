Mir kart turizmde hızlı başladı

TÜRKAKIM

2020'DE

BUGÜN NELER OLDU

Ruslar için en popüler turistik yerlerden biri olan Türkiye'de Rus kart sahiplerinin tüm işlemleri yapabilmelerini sağlayan Mir kart ilk kez bir bakan tarafından kullanıldı. Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rus Mir kartlarını kabul etmeye başlayan İş Bankası'nın ATM'sinden para çekti. Türkiye Rusya İş Konseyleri20. Ortak Toplantısı'na katılan Novak, iki ülke ticaret hacminin yaklaşık 25.5 milyar dolar olduğuna değindi. Novak, ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedefi koyduğunu da hatırlattı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise Türk- Rus Bankacılık Finans Çalışma Grubu toplantısının 16-17 Temmuz'da yapıldığını söyledi. Pekcan, artık Rusya ulusal ödeme kartı "Mir"in Türkiye'de kullanımının başladığını ve 4 milyon lira hacme ulaştığını bildirdi. Pekcan, Mir'in Rusça'da barış ve dünya anlamına geldiğini de söyledi.RusyaEnerji Bakanı Aleksandr Novak, Karadeniz'den geçen TürkAkım doğalgaz hattının 1 Ocak 2020'de faaliyete geçeceğini söyledi. Novak, ikinci hattın ise Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan üzerinden Avrupa'ya ulaşacağını aktardı.