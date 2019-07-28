BMA’dan dünyanın ilk tam elektrikli römorkörü

BUGÜN NELER OLDU

Gemi inşa sektöründe elektrik, otomasyon ve elektrikli sevk sistemleri konularında çözüm ortağı olarak faaliyet göstermekte olan BMA Teknoloji sunduğu anahtar teslim çözümler kapsamında Hibrit ve Elektrikli Sevk Sistemleri, Alçak Gerilim Panolar, Entegre Alarm İzleme ve Kontrol Sistemlerini, Kontrol Konsolları ve bu ürünlerin mühendislik, devreye alma ve satış sonrası destek hizmetleri bulunuyor. Kurulduğu 2014 yılından bu yana müşterilerin, son kullanıcıların ve teknolojik ihtiyaçları ve beklentileri göz önüne alarak güvenilir, verimli ve yenilikçi sistem çözümleri üreten BMA Teknoloji bünyesinde bugün itibarı ile 450'yi aşkın kişiye görev vermekte. Eş zamanlı olarak 22 tersanede projeler yürüten BMA Teknoloji'nin referans listesinde 33 tersane bulunuyor. Türkiye'de 4 farklı tersane bölgesinde projeleri olan BMA'nın Hollanda, Rusya, Bulgaristan, Bangladeş gibi ülkelerde de sürdürdüğü projeler var. Özellikle AR-GE faaliyetleri sayesinde son yıllarda Türkiye'de yapılan birçok özel projede Elektrik Sistem Entegratörü olarak tercih edilen BMA Teknoloji, Türk donanması için üretilen en büyük gemi olan Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu, Türkiye'de üretilen en büyük lüks yat (85 metre), Türkiye'de üretilecek en büyük yolcu gemileri (123 metre, 640 yolcu), Türkiye'de üretilen en büyük feribot (200 metre) ve dünyada da ilk olacak tam elektrikli römorkör gibi öncü projelerde görev alıyor. BMA Teknoloji AR-GE Müdürü Akın Artın "Öz kaynaklarımızla hayata geçirdiğimiz çözümleri daha da geliştirmek üzere araştırma ve geliştirme faaliyetlerine odaklanmaktayız. Deniz taşıtlarında elektriğin payı çok hızlı bir şekilde artıyor. Özellikle yakıt tasarrufu sağlayacak, karbon salınımı azaltacak çözümler Avrupa'da çok ilgi görüyor. Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde 10.000 metrekare alana kurulu, yüksek teknolojiye sahip tesisimizde AR-GE çözümlerimizi denediğimiz bir test alanı kurduk" dedi.