Son dakika haberi: Dolarda düşüş devam ediyor! Dolar ne kadar oldu? İşte son durum...

Dolar kurunda, Cuma günü ABD'de açıklanan güçlü ekonomik verilere rağmen, 3 kuruşluk düşüş yaşanmıştı. Dolar geçen haftayı böylece 5.66 lira seviyesinde tamamladı.
Dolarda sert düşüş! Dolar ne kadar olur? Uzmanlardan flaş tahmin
SERT DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
Tüm gözlerin çarşamba günü Fed'den gelecek faiz kararına çevrileceği haftada ise dolar açılışı 5.6710 liradan başladı. 29 Temmuz günü aşağı yönlü hareketle dolar 5.60 seviyelerini gördü.
Merkez Bankası, politika faizini 425 baz puan indirerek yüzde 19.75 çekmişti...
Merkez Bankası 4.5 yıl sonra ilk kez faiz indirme kararı aldı. Geçen yılki kur saldırısının ardından Eylül ayında faizi 6.25 puan çekerek yüzde 24'e yükselten Merkez Bankası yeni başkan Murat Uysal'ın başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, politika faizini 425 baz puan indirerek yüzde 19.75'e çekti.