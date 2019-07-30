5 adımda yeni nesil ihracat teşvikleri

İhracata başlamak ve global piyasa oyuncusu olmak hiç olmadığı kadar KOBİ'lerin gündeminde. Döviz kurlarını fırsata çevirmek isteyen şirketler dünyayı karış karış dolaşıp yeni pazarlar arıyor. Bu kapsamda devlet desteklerinde de güncellemeler yapıldı. Zira, dış pazarlara girmek firmalara avantaj sağladığı kadar rekabet, finans problemleri gibi engeller ve tehditler de içeriyor. Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan teşvikler hakkında bilgi veren Vizyon Destek Genel Müdürü Hakan Kotan, firmalara ihracatın her aşamasında destek sağlandığını söyledi.



SÜREKLİLİK ÇOK ÖNEMLİ

Buradaki asıl amacın firmaların yüksek teknolojili ve katma değerli ürünler ihraç etmesi olduğunu ifade eden Kotan, "Sağlanan teşvik ve desteklerde temel amaç ihracatta karşılaşılan sorunları en aza indirmek ve işletmeleri ihracata teşvik etmek. Dolayısı ile ekonomik büyümede ihracat ne kadar önemlisi ise ihracatta da teşvik ve destekler o kadar önemli. Her ne kadar teşvikler ile ihracat arttırılmaya çalışılsa da, dış pazarlarda hayatta kalınabilmesi için süreklilik çok önemli. Firmaların devlet destekleri konusunda yeterince bilgi sahibi olması ve destekleri verimli kullanması ilk şart" dedi.



İşte firmaların ihracat desteğinden yararlanması için atılması gereken 5 adım

1-Türk Ticaret Kanunu'nun 124'üncü maddesinde belirtilen sınai ve/ veya ticari firmaların yapısının limited, anonim, kolektif, komandit olması gerekli.

Şahıs firmasıysanız desteklerden yararlanamazsınız.

2-İlgili firmanın faaliyet gösterdiği sektörlerle ilgili ihracatçı birliğine üye olunması zorunlu.

3-Destek başvuruları için firmaların; belgelerini elektronik imzalayarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi üzerinden yapması gerekiyor.

4-Firmanın ihracatı artırmak amacıyla hedeflerinin netleştirmiş ve yol haritasını belirlemiş olması önemli. Sadece destek almak için yapılacak başvurular firmaya fayda sağlamıyor.

5-Destekler ödeme esaslı olup, harcamaların öncelikle firma tarafından yapılması gerekmekte, ödeme sonrası destek başvurularının yapılacağı dikkate alınmalı.



En fazla başvurulan destekler

UR-GE Desteği

Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği

Yurtdışı Fuar Desteği

Yurtiçi Fuar Desteği

Marka Tescil Desteği

İhracat Belgeleri Desteği

Yurtdışı Kira Desteği

Yurtdışı Tanıtım Desteği

Rapor Desteği

Yurtdışı Şirket Alımı Desteği

E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

Tasarım Desteği

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