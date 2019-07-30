Son dakika haberi: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak! Emekli ikramiyesi hesaplara yatma tarihi belli oldu mu?

Kurban bayramına gelmemize sayılı günler kala milyonlarca emekli ikramiyelerin ne zaman yatacağını araştırmaya başladılar. 2018'de çıkan yasa doğrultusunda dini bayramlar öncesinde biner liralık ikramiye almaya hak kazanan emekliler, kurban bayramı ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyorlar. Peki, 12 milyonun üzerinde vatandaşın beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? İşte son dakika haberinin detayları…
Kurban Bayramı ikramiyelerinin 5-9 Ağustos tarihleri arasında hesaplarda olması bekleniyor. Kesin tarihi Sosyal Güvenlik Kurumu duyuracak. Emekliler, açıklanan tarihlerde maaş hesaplarından biner lira ikramiyeyi çekecek.