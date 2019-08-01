Son dakika haberi: Kredi faiz oranlarına indirim geldi: Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank, İş Bankası taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranları 2019

Güncel kredi faiz oranları ile son dakika haberleri ajanslara gelmeye devam ederken, Ziraat Bankası'ndan tüketicileri sevindirecek büyük indirim geldi. Kredi faizleri, kredi çekerek konut - otomobil gibi hayallerini gerçekleştirip, diğer ihtiyaçlarını gidermek isteyen kişiler tarafından takip edilmeye devam ediyor. Konut - taşıt - ihtiyaç kredilerinde indirime gitmesi beklentisinin artmasıyla birlikte, vatandaşlar 'kredi faiz oranları ne kadar?' 'en uygun kredi oranları' şeklinde sorgulamalar yaparak konuyla ilgili güncel bilgilere sahip olmak istiyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar? İşte son dakika haberinin detayları...

BAKAN ALBAYRAK: KREDİ FAİZLERİNDE İNDİRİM GÖRECEĞİZ

Bakan Albayrak da konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu;

Albayrak, "Bu haftadan itibaren kamu bankaları başta olmak üzere kredi faizlerinde indirim göreceğiz. Özel bankalarda da kredi faizi indirimi hareketlenmeleri görüyoruz." dedi.

İşte bankaların uyguladığı kredi faizleri tablosu;

YAPIKREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 2

Taşıt kredisi: 1.89

Konut kredisi: 1.79 (120 ay)