Çakma yerli avı

Geçmişte yabancı markaların "çakma" diye tabir edilen taklit ürünlerini satan taklitçiler şimdi de yerli markalara dadandı. Öyle ki kalitesiz ürettikleri ürüne yerli markanın etiketini basıp, internet siteleri, sosyal medya hatta semt pazarları aracılığıyla satıyorlar. Durum böyle olunca hem tüketiciler hem yerli markalar mağdur oluyor...



PAZARDA ÇAKMA KİĞILI

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel daha önce yabancı markalarla ilgili suiistimallerin şimdi yerli markalar için yapıldığını belirterek, "Markaların imajları tehdit altında" dedi. Yurtdışında sahte ürün toplatma çalışmalarından sonra yurtiçinde de benzer bir operasyona başlayan Kiğılı'nın Genel Müdürü Hilal Suerdem ise, yaptırımlar yetersiz olduğu için taklitle mücadelede çok başarılı olamadıklarını söyledi. "İmalatçılar pazarcılarla anlaşıp Kiğılı etiketlerini ürettikleri ürünlere dikiyor. Organize olmayan satış noktalarında da taklit Kiğılı ürünlerine rastlıyoruz" diyen Suerdem, şu ana kadar ürün toplatma şeklinde bir yaptırım uygulayabildiklerini ifade etti.







SAHTE SİTE AÇAN VAR

Sahte ürünle en çok mücadele eden markalardan biri de Zorlu Tekstil markalarından Taç. 'Tacfirsatlari.com' adlı Facebook sayfasından ev hanımlarını hedefleyen dolandırıcılar, indirimli nevresim takımları sattığını iddia edip tüketicilere paçavra gönderiyor. Taç yetkilileri, bu ve benzeri sitelere hukuki savaş açtıklarını, yerli birçok değerli tekstil markasına yönelik internet üzerinden organize bir dolandırıcılık yapıldığını belirttiler. Çanta ve eşarpta en çok taklit edilen markalardan Vakko ise polisle yapılan baskınlarda ürünlerini toplatıyor.



ÇİNLİ TURİST TAKLİT ÜRÜN İÇİN GELİYOR

Türkiye'de sadece taklit tekstil ve çanta pazarının 3.5 milyar doların üzerine çıktığını dile getiren Fikri ve Sınai Haklar Derneği Başkanı Avukat Vehbi Kahveci, Çinli turistin kendi ülkesindeki kalitesiz ürünü beğenmeyip, daha kaliteli taklit ürün almak için Türkiye'ye geldiğini söyledi. Kahveci, bu satışların Çanakkale ve Afyon'daki binaların üst katlarında, orijinal markanın yaptığından daha şık sunumlarla pazarlandığını dile getirdi.

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