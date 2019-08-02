SON DAKİKA: Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli kurban bayramı ikramiyeleri yatma tarihi belli oldu!

Emekli ikramiyeleri ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? Sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 2018'de çıkan yasa doğrultusunda yılda 2 defa dini bayramlar öncesi emekliler ikramiye alıyorlar. Bu Kurban bayramında da ikramiye alacak olan emekliler, rakamların hesaplara yatma tarihini merak ediyorlar. Kurban Bayramına girmemize sayılı günler kala artık 12 milyon vatandaşın beklediği tarihler belli oldu. Peki, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK? EMEKLİ İKRAMİYELERİ YATMA TARİHİ

12 milyonun üzerinde vatandaşın beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? Konuyla ilgili tarihleri ve tüm son dakika gelişmelerini sizler için hazırladık…