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: ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli kurban bayramı ikramiyeleri yatma tarihi belli oldu!

ikramiyeleri ile ilgili gelişmeleri yaşanıyor. Milyonlarca emekli, ikramiye ödemeleri için gün sayıyordu. Bu yıl kurban bayramı öncesinde yatacak olan ikramiyeleri bekleyen vatandaşlar gelişmeleri yakından takip ederken, Bakan Selçuk'tan konuyla ilgili açıklama geldi. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada bu yıl emeklilerin hangi tarihlerde ikramiye alacaklarını açıkladı. İşte 12 milyonun üzerinde vatandaşın beklediği ile ilgili tüm son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 2.8.2019 10:08
SON DAKİKA: Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli kurban bayramı ikramiyeleri yatma tarihi belli oldu!

ikramiyeleri ile ilgili haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ne zaman hesaplara yatacak? Sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 2018'de çıkan yasa doğrultusunda yılda 2 defa dini bayramlar öncesi emekliler ikramiye alıyorlar. Bu Kurban bayramında da ikramiye alacak olan emekliler, rakamların hesaplara yatma tarihini merak ediyorlar. Kurban Bayramına girmemize sayılı günler kala artık 12 milyon vatandaşın beklediği tarihler belli oldu. Peki, ne zaman yatacak? Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK? EMEKLİ İKRAMİYELERİ YATMA TARİHİ

12 milyonun üzerinde vatandaşın beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? Konuyla ilgili tarihleri ve tüm son dakika gelişmelerini sizler için hazırladık…

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SON DAKİKA: Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli kurban bayramı ikramiyeleri yatma tarihi belli oldu!
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