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Haberi: Vakıfbank, , Akbank, Halkbank - konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? Kredi faiz oranlarında büyük indirim!

ile ilgili müjdeleri peş peşe geldi. ve Vakıfbank faiz oranını yüzde 1'in altına 0.99'a indirdi. Öte yandan, tüketici kredisinde ise 60 aya kadar vadede faiz yüzde 1.49'a düşürüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz günlerde kredi faiz oranlarında indirime gidileceğini duyurmuş ve söz konusu haber sonrası internet üzerinden 'kredi faiz oranları ne kadar?' 'konut - taşıt - ihtiyaç kredisi' araştırmaları hızlanmıştı. Peki Ziraat Bankası, Akbank, Garanti Bankası, Vakıfbank ve diğer tüm bankaların konut - ihtiyaç - faiz oranları ne kadar? İşte son dakika kredi faiz indirimi haberi ile ilgili tüm detaylar!

Giriş Tarihi: 2.8.2019 09:23 Güncelleme Tarihi: 2.8.2019 09:23
Son Dakika Haberi: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Akbank, Halkbank - konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? Kredi faiz oranlarında büyük indirim!

Ziraat Bankas ve Vakıfbank'tan müjdeleri ardı ardına ajanslara düştü. Özellike Merkez Bankası'nın politika faizinde indirime gitmesini ardından yaşanan ekonomide canlanma ile birlikte artan bankaların kredi faizlerinde indirime gitmesi beklentisi kredi çekmek isteyen vatandaşlar tarafından merak edilir hale gelmişti. Bugün gelen haber sonrası da, güncel konut - taşıt - ihtiyaç kredisi oranlarını ilgiyle takip eden kişiler 'kredi faizleri düştü mü?' şeklinde araştırmalarını hızlandırdı. Peki indirim sonrası ne kadar oldu? İşte başta olmak üzere diğer tüm bankaların faiz oranları...

BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bugünden geçerli olmak üzere, tutarı 500 bine kadar konut kredilerine yönelik faiz oranlarını, azami 180 ay vade için yüzde 1'in altına çekerek aylık yüzde 0,99'a indirdi. faiz oranlarını da düşüren Ziraat Bankası, azami 60 ay vade için maaş müşterilerine yüzde 1,49'dan, diğer müşterilere ise yüzde 1,59'dan tüketici kredisi kullandıracak.

KREDİ FAİZ ORANLARINDA İNDİRİM

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Konut kredisi: 0.99
Tüketici kredisi: 1.49

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Son Dakika Haberi: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Akbank, Halkbank - konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? Kredi faiz oranlarında büyük indirim!
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