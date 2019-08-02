Turkcell’den tarihinin en iyi altı aylık bilançosu

BUGÜN NELER OLDU

2019'unikinci çeyreğinde çift haneli büyüyen Turkcell, yılın ilk yarısını tüm zamanların en yüksek geliri ve net kârıyla noktaladı. Grubun yılın ilk yarısındaki cirosu geçen yıla göre yüzde 20.3 artarak 11.9 milyar TL olurken, 6 aylık net kâr ise şirket tarihindeki en yüksek değer olan 1.7 milyar TL'ye ulaştı. Turkcell Dijital İş Servisleri ilk 6 ayda yüzde 62 artışla 693 milyon TL'ye ulaştı.Paycell hem uygulaması hem de kartı ile yine ilklere imza atmaya devam etti. Aktif kullanıcı sayısı 6 ayda 4 kat artan Paycell Kart "harçlık kart" olarak tanımlanabilir oldu. İndirilme sayısı 180 milyonu aşan Turkcell'in dijital uygulamaları tarafında yenilikler sürdü. BiP'te günde ortalama gönderilen mesaj sayısı son bir yılda dört kat artarak 300 milyonu buldu. Dijital müzik platformu fizy'nin aktif kullanıcı sayısı 3.7 milyona ulaştı. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Operasyonel verimliliğimizi artırmaya yönelik aldığımız aksiyonlar ve sunduğumuz yenilikçi çözümlere artan talebin etkisiyle bu çeyrek de hızlı büyümemizi sürdürerek yılın ilk yarısını rekorlarla noktalamayı başardık. Fiberle ulaşamadığımız lokasyonlarda sunduğu Superbox hizmetimizi tercih eden abone sayısı 3 ayda yüzde 130 arttı" dedi.