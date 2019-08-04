900 milyon euroluk gemi geliyor

KRUVAZİYER

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Mart 2020'de açılması planlanan ve kruvaziyer turizmini yeniden canlandıracak olan İstanbul Karaköy'deki Galataport Limanı, şimdiden dev gemilerin rotasına girdi. Kruvaziyer turizminin lider şirketlerinden ABD'li Royal Caribbean, yeni gemisi olan Celebrity Apex'i Galataport kalkış ve inişli planladı. 2020'de ilk seferini İngiltere'nin Southampton Limanı'ndan yapacak olan 900 milyon euro değerindeki gemi, 2020'de üç farklı tarihte Kuşadası ve İstanbul'a sefer düzenleyecek. 2 bin 900 yolcu kapasitesi, bin 320 personeli olan gemi, Galataport'a yanaşacak en büyük kurvaziyer gemilerinden biri olacak.Gemi hakkında bilgi veren Royal Caribbean Türkiye Müdürü Alper Taşkıranlar, "18 katlı olan ve son teknolojiyle inşa edilen gemi Nisan 2020'de İngiltere'nin Southampton Limanı'ndan ilk seferini yapacak" dedi. Royal Caribbean'a ait 41 geminin gelecek yıl Türkiye limanlarına sefer düzenleyeceğini aktaran Taşkıranlar, 2020'de 120 ila 140 bin arasında kruvaziyer turisti getirmeyi planladıklarını söyledi. Kruvaziyer turizminin yeniden canlanmaya başladığını belirten Taşkıranlar, bu sayının ilerleyen yıllarda artacağını sözlerine ekledi.Royal Caribbean Türkiye İletişim Pazarlama Direktörü Cihangir Canıyılmaz da, 2020'de yeni gemi ile yapılacak seferlere İstanbul ve Kuşadası dahil edildiği bilgisini verdi. Canıyılmaz, "Celebrity Apex, temmuz ve ağustos aylarında 12 gün olarak planlanan Barcelona ve Roma hareketli program kapsamında, üç farklı tarihte İstanbul ve Kuşadası'na uğrayacak. Türk tatilciler de geminin seyahat durumuna göre Kuşadası veya İstanbul'dan gemiye iniş ve biniş imkânı bulacak" şeklinde konuştu.Türk tatilcilerin İstanbul veya Kuşadası'ndan gemiye binerek 6-8 gecelik Yunan Adaları, İtalya ve İspanya turu yapabileceğini aktaran Canıyılmaz, "Seyahatlerin fiyat aralığı ise 6 bin 900 TL'den başlıyor" dedi.Mart 2020'de açılması planlanan İstanbul Galataport Limanı, 2021'de ise tam kapasite hizmet verecek. Limanın tüm etapları devreye alındığında üç büyük gemi aynı anda limana yanaşabilecek. Günde ortalama 15 bin kruvaziyer yolcusunu ağırlayabilecek kapasitede inşa edilen Galataport, bu sektördeki benzer yatırımlardan ayrışıyor. Dünyada ilk kez uygulanacak bir projeyle zemin altında kurgulanan limanın gümrüklü alanı, 3 metrelik özel bir kapak sistemi ile sahanın geri kalanından ayrışıyor.