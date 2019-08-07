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ne zaman yatacak? Bağ-KUR ve SSK emekli bayram ikramiyeleri hesaplara yatma tarihi…

Türkiye’de 12 milyonun üzerinde emeklinin heyecanla beklediği kurban bayramı geldi çattı. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl yasalaşan kanunla birlikte her iki dini bayram öncesi ikramiye alan emekliler, bu bayram öncesi ikramiyelerin ne zaman yatacağını araştırmaya başladılar. Peki, emekli ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? İşte gelen açıklama doğrultusunda Bağ-KUR ve SSK hesaplara yatma tarihi…

Giriş Tarihi: 7.8.2019 09:17
Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bağ-KUR ve SSK emekli bayram ikramiyeleri hesaplara yatma tarihi…

Yaklaşık olarak 12 milyonun üzerinde emekli, kurban bayramı öncesi yatacak ikramiyelerle ilgili araştırmalara başladılar. Hatırlanacağı üzere 2018 yılında çıkan yasayla birlikte her yıl iki dini bayram öncesi ikramiye verileceği kararlaştırıldı. Emekli sandığı kapsamında olan vatandaşların ikramiyeleri 9 Ağustos'ta ödenecekken, SSK ve Bağ-KUR emekli ikramiyelerinin ne zaman yatacağı merak konusu oluyor. Peki, ne zaman yatacak? Bağ-KUR ve SSK emekli bayram ikramiyeleri hesaplara yatma tarihi…

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK? EMEKLİ İKRAMİYELERİ YATMA TARİHİ…

Yaklaşık 12 milyonu aşkın emeklinin Kurban Bayramı ikramiyeleri 8-9 Ağustos'ta ödenecek.. Buna göre ikramiyeler SSK kapsamında olanlara 8 Ağustos, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı kapsamında olanlara da 9 Ağustos'ta ödenecek.

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Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bağ-KUR ve SSK emekli bayram ikramiyeleri hesaplara yatma tarihi…
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