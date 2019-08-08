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Bakan duyurdu! ve faturaların teslim süresi uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , sagˆlık hizmet sunucularının 2019 Temmuz do¨nemi ic¸in Sosyal Güvenlik Kurumuna teslim etmesi gereken rec¸ete ve faturaların teslim su¨resinin 23 Ağustos'a kadar uzatıldığını açıkladı

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2019 13:57
Bakan duyurdu! Reçete ve faturaların teslim süresi uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sagˆlık hizmet sunucularının 2019 Temmuz do¨nemi ic¸in Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) teslim etmesi gereken rec¸ete ve faturaların teslim su¨resinin 23 Ağustos Cuma gününe kadar uzatıldığını bildirdi.

Selçuk, yazılı açıklamasında, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla sağlık hizmet sunucularının 2019 Temmuz do¨nemi ic¸in SGK'ye teslim etmesi gereken rec¸ete ve faturaların teslim su¨resinin 23 Ağustos mesai bitimine kadar uzatıldığını kaydetti.

Karar öncesinde ayın 15'ine kadar teslim edilmesi gereken reçete ve faturaların teslim edilmesi için 8 gün ek süre tanınmış oldu.


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Bakan duyurdu! Reçete ve faturaların teslim süresi uzatıldı
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