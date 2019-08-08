Emekli bayram ikramiyeleri bugün yatacak mı? Emekli kurban bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili kritik gün geldi. Uzun bir süredir beklenen Kurban Bayramı ikramiyeleri ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan gelmişti. Selçuk yaptığı açıklama da, verilecek ikramiyenin 8-9 Ağustos tarihlerinde hesaplara yatacağını belirtmişti.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK? EMEKLİ İKRAMİYELERİ YATMA TARİHİ…

Yaklaşık 12 milyonu aşkın emeklinin Kurban Bayramı ikramiyeleri 8-9 Ağustos'ta ödenecek.. Buna göre ikramiyeler SSK kapsamında olanlara 8 Ağustos, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı kapsamında olanlara da 9 Ağustos'ta ödenecek.