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bugün yatacak mı? Emekli kurban bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?

ile ilgili beklenen gün geldi çattı. Haftalardır kurban bayramında alacakları ikramiyeleri bekleyen vatandaşlar için açıklama geçtiğimiz günlerde gelmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, daha önce yaptığı açıklama da milyonlarca emekliye kurban bayramı için verilecek ikramiyenin 8-9 Ağustos tarihlerinde hesaplara yatacağını belirtmişti. Geçtiğimiz Ramazan bayramında 12 milyon vatandaş ikramiyelerini alırken, kurban bayramında verilecek ikramiyeler için geri sayıma başladılar. Biz de Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili tüm detayları sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 8.8.2019 10:29
Emekli bayram ikramiyeleri bugün yatacak mı? Emekli kurban bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?

ile ilgili kritik gün geldi. Uzun bir süredir beklenen Kurban Bayramı ikramiyeleri ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan gelmişti. Selçuk yaptığı açıklama da, verilecek ikramiyenin 8-9 Ağustos tarihlerinde hesaplara yatacağını belirtmişti.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK? EMEKLİ İKRAMİYELERİ YATMA TARİHİ…

Yaklaşık 12 milyonu aşkın emeklinin Kurban Bayramı ikramiyeleri 8-9 Ağustos'ta ödenecek.. Buna göre ikramiyeler SSK kapsamında olanlara 8 Ağustos, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı kapsamında olanlara da 9 Ağustos'ta ödenecek.

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