Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alım tarihi…

Sağlık Bakanlığı bünyesine 12 bin personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. Konuyla ilgili detaylar ise bu bünyede görev almak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hatırlanacağı üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce bir televizyon programında yaptığı açıklamada mülakat olmadan personel alımı yapılacağını belirtmişti. Toplamda 29 bin personel alımı yapılacağını ve ilk etapta 12 bin kişi alınacak. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık…

2019 Sağlık Bakanlığı personel alımında; 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi gibi unvanlarda alımlar yapılacak. Açıklamanın resmi kurumdan gelmesi ile birlikte de konuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte merakla araştırılan o soruların yanıtları sizlerle…

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımının ne zaman yapılacağını ve tercih kılavuzu hakkında merak edilenleri bu başlık altından öğrenebilirsiniz…