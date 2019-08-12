Varlık Barışı'ndan ilk başvuruyu İranlılar yaptı

BUGÜN NELER OLDU

Kamuoyunda 'Varlık Barışı' olarak bilinen, yurtdışındaki para, altın, döviz ve menkul kıymetlerin Türkiye'ye getirilmesine ilişkin yeni düzenleme hızlı başladı. İlk resmi başvuru 300 milyon euro ile İran'dan oldu. Danışmanlık şirketleri, Körfez ülkelerinden yoğun talep geldiğini söylüyor.Elit şirketi Genel Müdürü ve MÜSİAD İran Temsilcisi Fatih Çayabatmaz, "İranlılar Varlık Barışı'ndan yararlanarak fonlarını Türkiye'ye getirmek konusunda çok hevesli, bu konuda yoğun bir talep alıyoruz. Değeri 1 milyar dolara varan İranlı fonların Türkiye'de Varlık Barışı'ndan faydalanmak için başvurmaya hazırlandıkları konusunda duyumlarımız var. İranlı sermayedarlar Türkiye'yi güvenli bir liman olarak gördüklerinden, ülkemize yatırım yapmak istiyorlar. Özellikle Dubai ve Körfez ülkelerinde son dönemde pek çok İranlı işadamının paralarına el konuldu, ikamet izinleri ve pasaportları iptal edildi. Dolayısıyla onlar da yönünü Türkiye'ye çevirdi" dedi. Çayabatmaz, Filistin dışında yaşayan ve yaşadıkları ülkelerde vatandaşlık verilmeyen Filistinli işadamlarının da benzer bir durum yaşadıklarını iletti. Fatih Çayabatmaz, "Varlık Barışı'ndan yararlanma hakkı 19 Temmuz 2019'da başladı. Hem yurtdışında bulunan varlıkların Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildirimi, hem de Türkiye'de bulunan varlıkların vergi dairelerine beyanı ise 31 Aralık 2019'a kadar yapılabilecek. 3 aylk bir süre var. Bu tarihi fırsattan yararlanmak isteyenlerin mutlaka ellerini çabuk tutmalarında fayda bulunuyor" değerlendirmesinde bulundu.Beta Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Ali Altunkara ise Varlık Barışı için yoğun bir yabancı talebiyle karşılaştıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Şu anda 50 başvuru aldık. Bu kişiler öncelikle en az 250 bin dolar para ile geliyorlar. Yani vatandaşlık almak için gerekli şart olan parayı getiriyorlar. Vatandaşlık aldıktan sonra varlıklarını getiriyorlar. Buraya gelmek isteyen milyar dolarlık fonu olan işadamları var" dedi. Altunkara, Varlık Barışı'ndan yararlanmak isteyenlerin acele etmeleri gerektiğini de vurguladı.* Yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 31 Aralık 2019'a kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bunları serbestçe tasarruf edebiliyor.* Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar da 31 Aralık 2019'a kadar beyan edilebiliyor.* Beyan edilen varlıkların değeri üzerinden yüzde 1 oranında vergi alınıyor.* Bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmıyor.* Varlıkların bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye'ye getirilmesi veya Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekiyor.* Yurtdışında bulunan varlıklar kayda alınıp, milli ekonomiye kazandırılıyor.* İlerleyen yıllarda bu kaynaklardan elde edilen kazançlar izlenebilir oluyor.* Beyan sahibine -belli bir tarihe kadar beyanda bulunduğu takdirde- hiç vergi yükü getirmiyor.* Getirilen kıymetler, nakit olarak herhangi bir süre ve/veya sınır olmaksızın istenirse yurtdışına gönderilebiliyor.* Bildirim sahiplerine vergi incelemesi koruması sağlıyor.2008'deki Varlık Barışı ile 26.9 milyarı yurtdışından, 20.3 milyarı yurtiçinden olmak üzere toplam 47.3 milyar liralık kaynak beyan edildi.Bu beyanlar üzerinden 1 milyar 556 milyon lira vergi tahakkuk ettirildi.Uygulama kapsamında vergi dairelerine yaklaşık 64 bin adet beyanname verildi. 1 milyar 69 milyon liralık vergi ödendi.2013'tekiVarlık Barışı ile 69.8 milyar lira beyan edildi. 1.4 milyar lira vergi tahakkuk ettirildi ve bu tutarın 209.2 milyon lirası tahsil edildi. Beyan edilip Türkiye'ye getirilip vergisi ödenen tutar 10.5 milyar lira oldu.