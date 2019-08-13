Emekliye 1.139 TL! Emekliye bayram ikramiyeleri...

Emekliler Kurban Bayramı'na ikramiyelerini alarak girdi. Bu yaz 2 ikramiye ile toplam 2 bin lira alan emekliler, yeni yılda ise yeni tutar bekliyor. 2020 programına ikramiye artışının alınmasını isteyen emekliler, bin liralık tutarın yeni yılda yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında artırılması beklentisini taşıyor.



NASIL DEĞİŞECEK?

Bu talep hayata geçerse emeklilerin, dul ve yetim aylığı alanların bayram ikramiyelerine enflasyon zammı yapılacak. Merkez Bankası, geçtiğimiz günlerde 2019 yılı enflasyon tahminini yüzde 13.9'a çektiğini duyurdu. Bu tahmine göre, emeklilerin bayram ikramiyesi mevcut bin liralık seviyesinden önümüzdeki yıl bin 139 liraya ulaşabilecek. Emekliler, önümüzdeki yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında 278 lira artışla toplam 2 bin 278 lirayı cebine koyabilecek. Dul ve yetim alanların ikramiye tutarı da aynı oranda artacak. Örneğin; ölüm aylığı oranı yüzde 50 olan eşin ikramiyesi 500 liradan 569,5 liraya, yüzde 25 olan çocuğun ise 250 liradan 284,75 liraya yükselebilecek.



12.1 milyon kişi, bayram öncesi ikramiye aldı. Yasada ikramiye artışına ilişkin hüküm bulunmuyor. Bu nedenle emekliler artışın 2020 programına alınmasını istiyor.