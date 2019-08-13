Türk kirazı ilk kez Güney Kore'ye ihraç edildi

Tekfen Tarım açıklamasına göre, Türkiye'nin en büyük meyve üreticisi ve ihracatçısı firmalarından olan ve faaliyetlerini Tekfen Tarım bünyesinde sürdüren Alanar Meyve'nin ürettiği kirazlar, 2019 yılında ilkleri başarmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda, Uzak Doğu pazarında katı ithalat kurallarıyla bilinen Çin pazarına Türk kirazını fümigasyon şartı aranmaksızın sokmayı başaran şirket, hemen ardından International Taste Institute tarafından lezzet yıldızı almaya hak kazanmıştı.

Türk kirazının yeni başarı hikayesi ise tarihte ilk kez Güney Kore'ye ihraç edilmesi oldu. Koreli yetkililer tarafından bizzat Alanar Alaşehir tesislerinde incelenen kirazlar, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü metin Öztürk ve bakanlık temsilcilerinin katıldığı törenle Seul'e doğru yola çıktı.

Koreli yetkililer tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda, Güney Kore'ye sürdürülebilir ihracatın da yolu açıldı.

"YETİŞTİRDİĞİMİZ KİRAZLAR LEZZET YILDIZI İLE ÖDÜLLENDİRİLMİŞTİ"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tekfen Tarım Genel Müdürü Emrah İnce, kiraz özelinde, 2019 yılının pek çok ilki ve başarıyı beraberinde getirdiğini hatırlattı.

İnce, "Yetiştirdiğimiz kirazlar bu yıl, International Taste Institute tarafından, uluslararası lezzet yıldızı ile ödüllendirilmişti. Hemen ardından girilemez denilen Çin pazarına girdik. Şimdi bir ilki daha başararak Türk kirazını tarihte ilk kez Güney Kore pazarına soktuk. Türkiye ihracatına katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kiraz meyvesinin açtığı yoldan farklı meyvelerin de ilerleyeceğine inandığını belirten İnce, Tekfen Tarım olarak Türk tarımının gelişmesine ve ürünlerin tüm dünyada rağbet görmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

"SADECE KİRAZLA SINIRLI KALMAYACAK"

Kiraz ihracatına yönelik görüşlerini aktaran Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Güney Kore ile yapılan protokol gereği ihracat alanımız genişleyecektir. Artık kirazımızı Çin'den sonra Güney Kore'ye de ihraç ediyoruz. Avrupa, Rusya ve Çin pazarından sonra Güney Kore'ye de kiraz ihracatının yapılmasıyla birlikte kirazımız daha çok rağbet görecek, üreticilerimiz daha iyi gelir elde etme imkanı bulacaktır. Bu durum önümüzdeki süreçte sadece kirazla sınırlı kalmayacak, diğer tarımsal ürünlerimizin de pazar olanaklarının artmasına vesile olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"KORE HALKI ÇOK BEĞENECEK"

Güney Kore adına kirazları yerinde incelemeye gelen ve ithalat izni veren raporu hazırlayan Güney Kore Bitki Karantina Temsilcisi Huan San da, bizzat Türkiye'de üretim ve depolama işlemlerini titizlikle takip ettiklerini ve Alanar'ın yetiştirdiği Türk kirazının tüm gereklilikleri yerine getirdiğini kaydetti.

San, "Lezzeti uluslararası ödül almış Türk kirazını Kore halkı çok beğenecek." açıklamasında bulundu.

İHRAÇ EDİLEN TÜRK KİRAZLARI LEZZET YILDIZI ALMIŞTI

Açıklamada verilen bilgilere göre, Uzak Doğu'ya ihraç edilen kirazlar, Brüksel merkezli International Taste Institute tarafından yapılan ve yüzlerce ülkeden, binlerce gıda ve içecek ürününün katıldığı 2019 Tat değerlendirmesi ve sertifikasyonu sonuçlarına göre altın yıldız lezzet sertifikasını kazanmıştı.

Aralarında Michelin yıldızlı şefler ve dünyaca ünlü sömeliyelerin jüri olarak yer aldığı süreç, tüm dünyadan gelen binlerce gıda ve içecek ürününün değerlendirilmesini kapsıyor.