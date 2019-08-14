ABD-Çin ticaret savaşı Türkiye’ye yaradı

BUGÜN NELER OLDU

Çin'in ABD'den tarım ürünleri ithalatına kısıtlama getirmesi, ABD'nin ise 15 Aralık'a kadar Çin hazır giyim ürünlerine yüzde 10 ilave gümrük vergisini ertelemesine rağmen devam ettirdiği ticaret savaşı Türkiye'ye yarayacak. Türk ihracatçı firmaları Çin'e tarım, ABD'ye ise hazır giyim ürünü ihracatının artırılabileceğini, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının Türkiye'ye pozitif yansıyacağını belirtiyor. ABD, dünyanın en büyük hazır giyim ithalatçısı. 2018'de 103 milyar dolarla dünya hazır giyim ithalatının yüzde 21'ini tek başına gerçekleştirdi.Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hadi Karasu, özellikle hız konusunda Türkiye'nin Çin'in oldukça önünde olduğunu dolayısıyla bu dönemde ABD'ye ihracatın artması için çalıştıklarını söyledi. Bu yıl dev satın alma gruplarını 2 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek Euratex 12. İstanbul Moda Konferansı'nda bir araya getireceklerini dile getiren Karasu, "ABD-Çin ticaret savaşları sektörü farklı bir boyuta taşıyacak. Türkiye bu süreçten kârlı çıkabilir. Türkiye'nin tedarik açısından ne kadar avantajlı bir konumda olduğunu ve neden Çin'e alternatif olduğunu İstanbul'a dünyanın farklı ülkelerinden gelecek dev alım gruplarına anlatacağız" dedi. Türk hazır giyim sektörünün en büyük ihracat pazarı Avrupa'daki siyasi iklimin ticareti sıkıntıya sokabileceğini dile getiren Karasu, "Dolayısıyla alternatif pazarlara ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkan Yardımcısı Özkan Karaca ise, ticaret savaşı sürecini Türk moda endüstrisi için fırsata çevirmek istediklerini belirterek, "Daha şimdiden ABD'den gelen siparişlerde bir artış gözlemliyoruz. Bu yıl ABD'ye ihracatımızı 700 milyon dolara çıkaracağımızı öngörüyorum" ifadelerini kullandı. Las Vegas'da 11 Ağustos'ta başlayan dünyanın en büyük hazır giyim fuarlarından biri olan Magic Show'a katılan Türk firmalarının alıcıların yoğun ilgisi ile karşılaştığını belirten Karaca, Türkiye'nin 2005'ten önce ABD'ye hazır giyim ihracatının 1.5 milyar doların üzerinde olduğunu, aynı rakamları yakalamak için çalıştıklarını kaydetti.Çın'ın, ABD'den tarım ürünleri alımının geçici olarak durdurulduğu yönündeki açıklaması ise Türkiye'nin Çin'e tarım ürünleri ihracatı için fırsat yarattı. DEİK Türkiye- Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı, ABD ile Çin arasındaki bu gerginliğin Türkiye için bir fırsat olabileceğini söyledi. Turunçgiller başta olmak üzere, Türkiye'de yetişen bütün yaş sebze ve meyveler ile tahıllarda potansiyel olduğunun altını çizen Kolbaşı, Çin'in ABD'den aldığı tarım ürünlerinin büyük bölümünün Türkiye'de üretildiğini vurguladı. Türkiye ve Çin arasında tarım ürünleri ticaretine yönelik ikili anlaşma bulunmadığına işaret eden Kolbaşı, "Bu ürünlerdeki ikili anlaşmaları hızla gerçekleştirip ondan sonra da tarım ürünlerini oraya ihraç etmemiz gerekiyor. Son dönemde fıstık gibi kuruyemiş ürünlerinde yaptık bunu. Daha sonra kirazda yapıldı. Nar gibi, turunçgil gibi diğer ürünlerle ilgili de görüşüyoruz" dedi.Çın'denkiraz başta olmak üzere meyve talebinin yüksek olduğunu belirten Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz da, "Kuruyemişle ilgili olarak da devam eden çalışmalarımız bulunuyor" dedi. Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkan Yardımcısı Senih Yazgan ise, Çin ile ABD'nin ekonomik anlamdaki çatışmalarının Türk yaş sebze ve meyve sektörü için avantaj haline geldiğini söyledi.