İşçinin sosyal hakkı da artıyor

BUGÜN NELER OLDU

Hükümet ve Türkİş'in uzlaştığı toplu iş sözleşmesi kapsamında 200 bin kamu işçisinin ücretleriyle birlikte sosyal hakları da iyileşiyor. Doğum, ölüm, evlenme ve yol yardımları, giyim yardımı, prim, tazminat, yemek gibi ödemeler de artacak. Tüm ödemelere ilişkin farklar geciktirilmeden yatırılacak. Sendikaların bu yıl toplu iş sözleşmesi kapsamına alınmasını istediği kadroya alınan taşeron işçilerle ilgili çalışmaların da 2020 yılından itibaren yapılması kararlaştırıldı. Geçici işçiler de kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaya devam edecek.Hükümet ile Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020'deki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi'nde anlaşma sağlandı. Kamu işçilerine 2019 yılı için yüzde 8+4 zam, maaşı 3 bin 500 liranın altındaki işçilere de 150 lira iyileştirme yapılacak. 2020 yılı için de yüzde 3+3 enflasyon farkı oranında zam yapılacak. İmzalanan çerçeve protokole göre, Sözleşmede yer alan maktu ödemeler (ücrete bağlı olmayan ödemeler; doğum, ölüm, evlenme ve yol yardımları, birleştirilmiş sosyal yardım, giyim yardımı ile prim, tazminat, yemek gibi ödemeler) toplu iş sözleşmelerinin ücret zamları oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibarıyla ödenecek. Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük tarihiyle imza tarihi arasında oluşacak ücret ve diğer tüm ödemelere ilişkin farklar kurumların bütçe imkânları göz önüne alınarak geciktirilmeden ödenecek. Toplu iş sözleşmelerinde kıdem durumu göz önüne alınarak, "kuruş" olarak (1 kuruş x 225 saat) uygulanan kıdem zammı 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren "2 kuruş x 225 saat" olarak uygulanacak. Toplu iş sözleşmelerinde ilave tediye+ ikramiye gün sayısı 112 günden az olan iş yerlerinde 2020 yılında uygulanmak üzere, 112 günü geçmeyecek şekilde 5 gün ilave ikramiye ödemesi yapılacak.Kararname ile daimi işçi kadrolarına geçirilen alt işveren işçilerle ilgili çalışmalar 2020 yılından itibaren yapılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan geçici işçiler yasanın öngördüğü süre ile çalıştırılmaya devam edilecek.