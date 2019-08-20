Garanti’nin yeni genel müdürü Baştuğ oldu

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Garantı ?BBVA'nın CEO'luğuna Recep Baştuğ getirildi. Aynı zamanda BBVA Türkiye Ülke Müdürü görevine de atanan Baştuğ, görevlendirmeyle ilgili, "Uzun yıllar görev aldığım Garanti BBVA'ya dönmekten büyük heyecan duyuyorum" ifadelerini kullandı. Garanti BBVA'ya 1989'da katılan ve uzun yıllar çeşitli üst düzey pozisyonlarda görev alan Recep Baştuğ, bankada 2013-2018 yılları arasında Ticari Bankacılık ve Tüketici Finansmanı Alanlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Bankadaki kariyerinin ardından Ciner Grubu'nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalıştı.