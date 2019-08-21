4 ayın en yüksek konut satışı

BUGÜN NELER OLDU

Ekonomideki toparlanma sinyalleri, yüksek faiz etkisiyle sıkıntılı bir dönem geçiren konut sektöründe de kendini göstermeye başladı. Temmuzda konut satışları, hazirana göre yüzde 67 artarak 102 bin 236 ile son 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Böylece, 4 ay aradan sonra hazirana göre arttı. İpotekli konut satışları da bir önceki aya göre yüzde 78 artarak 13 bin 64 ile 4 ayın zirvesine ulaştı. İlk defa satılan konut sayısı temmuzda hazirana göre yüzde 67 artarak 38 bin 931'e çıktı. Yabancıya konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47, bir önceki aya göre ise yüzde 55 artarak 4 bin 192 adet oldu. Yabancıya satışta tarihin en yüksek temmuz rakamı görüldü. Yılın ilk 7 ayında ise 2018'e göre yüzde 63'lük artışla 24 bin 144 konut yabancıya satıldı.