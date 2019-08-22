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: ne kadar oldu? 22 Ağustos Dolar Euro kuru bugün ne kadar?

Dolar fiyatlarına ilişkin gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Güncel kurlarını yakından takip edenler ‘ bugün ne kadar oldu?’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Haftanın dördüncü gününde 22 Ağustos canlı dolar fiyatlarında yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta güne düşük başlayan döviz kurları sabah saatlerinde en çok araştırılan konuların başında geliyor. İşte son dakika dolar fiyatlarına dair merak edilenler…

Giriş Tarihi: 22.8.2019 10:00 Güncelleme Tarihi: 22.8.2019 10:00
Son Dakika: Dolar fiyatları ne kadar oldu? 22 Ağustos Dolar Euro kuru bugün ne kadar?

Piyasaları yakından takip edenler son dakika dolar fiyatlarını sabah saatlerinden itibaren bakmaya başladı. Güne başlar başlamaz vatandaşlar '' Dolar bugün ne kadar?'' sorusuna yanıt arıyor. Birikim yapmak isteyen veya hediye amaçlı da kullanılan Euro/dolar fiyatlarında hareketli dalgalanmalar sürüyor. Canlı Dolar/TL, 22 ağustos sabahı yeni güne 5.73 seviyesinde başlıyor, euro ise 6.35 üzerinde görülüyor.

DOLAR FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 22 AĞUSTOS 2019

DOLAR ALIŞ

5,7334

DOLAR SATIŞ

5,7369

EURO ALIŞ

6,3601

EURO SATIŞ

6,3649

Dolar ve Euro kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, sabah.com.tr'den ve A Para ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

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