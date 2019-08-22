Son Dakika: Dolar fiyatları ne kadar oldu? 22 Ağustos Dolar Euro kuru bugün ne kadar?

Piyasaları yakından takip edenler son dakika dolar fiyatlarını sabah saatlerinden itibaren bakmaya başladı. Güne başlar başlamaz vatandaşlar '' Dolar bugün ne kadar?'' sorusuna yanıt arıyor. Birikim yapmak isteyen veya hediye amaçlı da kullanılan Euro/dolar fiyatlarında hareketli dalgalanmalar sürüyor. Canlı Dolar/TL, 22 ağustos sabahı yeni güne 5.73 seviyesinde başlıyor, euro ise 6.35 üzerinde görülüyor.

DOLAR FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 22 AĞUSTOS 2019

DOLAR ALIŞ

5,7334

DOLAR SATIŞ

5,7369

EURO ALIŞ

6,3601

EURO SATIŞ

6,3649

Dolar ve Euro kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, sabah.com.tr'den ve A Para ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.