Yıl sonuna kadar 10 ton kenevir tohumu üretilecek

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bize dost görünen düşmanlar ülkemden kenevir üretimini aldı" açıklamasıyla Türkiye gündemine gelen kenevirin ülke genelinde, sağlıklı şekilde üretiminin artması için çalışmalar sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) doğru tohumun üreticiye ulaşması için yıl sonuna kadar 10 ton tohum üretimi gerçekleştirecek. İl Tarım ve Orman Genel Müdürlükleri hem çiftçiye hem de personeline bitkinin üretim sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlara yönelik bilgi veriyor. Özel sektör temsilcileri kenevirin merkezi olması planlanan Samsun gibi illere yatırım yapmayı planlıyor. Kenevir üretimine izin verilen Amasya, Zonguldak, Kütahya, Samsun, Antalya, Bartın, Rize, Kastamonu, Burdur, Çorum, İzmir, Karabük, Kayseri, Malatya, Ordu, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat ve bu illerin ilçelerinde bitkinin doğru şekilde üretilmesi için yerel bazda çalışmalar sürüyor. Tarım Orman İl Müdürlükleri ve Kalkınma Ajansları işbirliği yaparak personellere ve üreticilere eğitim desteği veriyor. Ekim için izin verilen illerdeki Tarım Orman İl Müdürlüklerine Ocak ve Nisan ayları arasında müracaat edilmesi gerekiyor.