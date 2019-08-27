THK yangın yeri

İzmir ve Muğla'daki yangınların ardından yangın uçağı tartışmasıyla gündeme gelen Türk Hava Kurumu'nun (THK) nasıl CHP'nin arka bahçesi ve yolsuzluk yuvasına dönüştüğünü de gözler önüne serildi. THK yönetimi 440 milyon lirayı bulan yolsuzluklarla ilgili çeşitli mahkemelerde 20 dava açarken, davaların detaylarına ise SABAH ulaştı.





ZARARA UĞRATMIŞLAR!

Kürşat Atılgan başkanlığındaki eski yönetimin Japon menşeili bir firma ile sözleşme imzalarken kurum aleyhine 2 milyon 697 bin dolarlık indirim yaptığı, ayrıca eski yönetim kurulu üyelerinin ise kurumu 1 milyon 379 bin lira zarara uğrattığı dava dosyalarına yansıdı. Mahkemeye sunulan belgelerde 2010-2017 yılları arası THK yönetimlerinin görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat ve rüşvet gibi pek çok olaya karıştığı tespiti yapılırken, Dropzone adı verilen atlayış faaliyetlerinden elde edilen ücretlerin de zimmete geçirildiği belirtildi.



2.7 MİLYON $'LIK İMZA

THK eski Başkanı ve dönemin Gökçen Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Atılgan, başkanvekili Necdet Şendil ve genel müdürü Faruk Volkan Yılmazer ile ilgili yapılan başvuruda, Japon bir firma ile imzalanan sözleşmede 2 milyon 697 bin 598 dolarlık indirim yapılarak, kurumun zarara uğratıldığı belirlendi. Bu kişiler hakkında 3 Temmuz 2019 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca eski yönetim kurulu üyeleri ve çeşitli il ve ilçelerde THK şube başkanı olarak bir dönem görev yapan Osman Yıldırım, Ahmet Alp, Selahattin Kavlak, Mustafa Özkaya, Hasan Basri Gür, Atakan Aydın, Vasıf Recep Yüceliş, Hami Gürtunca, Servet Aktaş, Mehmet Turan Toker, Nevzat Yalçın ve Atıf Iğdırlı'nın kusurlu işlemleri sonucu kurumun 1 milyon 379 bin lira zarara uğratıldığı ve 2013 yılında oluşan bu zararın 5 yıllık faizi ile kuruma ödenmesi talep edildi.



2010-2017 ARASINDA ŞAİBE

THK'da 2010-2017 arası görev yapan tüm THK yönetimi ve denetim kurulu üyeleri hakkında ise güveni kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik, ihale sonucu menfaat temin etme, rüşvet ve haksız mal edinme suçları ile Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.



MEVCUT DENETİM KURULU DELİL KARARTTI

Mevcut THK Havacılık Vakfı Denetim Kurulu üyeleri Sadık Karayel, Bayram Duman, Muzaffer Başer hakkında ise başsavcılığa suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçları kapsamında suç duyurusunda bulunuldu.



ATLAYIŞ ÜCRETLERİ ZİMMETE GEÇİRİLDİ

THK Gökçen Havacılık Efes Dropzone kapsamında 2015- 2018 yılları arasında düzenlenen atlayış faaliyetlerinden elde edilen gelirin ise, THK Gökçen İktisadi İşletmesi'nde görevli kişiler tarafından zimmete geçirildiği belirtildi.



İNTERNET HABER SİTESİNE 368 BİN LİRA

airporthaber.com'un sahibi Ali Kıdık'a THK Üniversitesi'nce 367 bin 859 lira aktarıldığı tespit edilirken, bu paranın iadesi için Ankara 54. noterliğine başvuru yapıldı. Ayrıca Kıdık'ın sosyal medya ve basın yoluyla mevcut yönetime yaptığı hakaretler için de suç duyurusunda bulunuldu.



THK İKİ MİSLİ FİYAT İSTEDİ

İzmir Orman Bölge Müdür Vekili Mehmet Erol: THK ihalede çok yüksek rakam verdi. Geçtiğimiz yıllarda ödediğimiz rakam var. Aynı rakam üzerinde mutabık olmamıza rağmen iki misli fiyat istediği için uçak kullanılamadı

EGE Bölgesi Sanayi Odası'nın (EBSO) ağustos ayı olağan meclis toplantısına katılan İzmir Orman Bölge Müdür Vekili Mehmet Erol, toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. 18 Ağustos'ta İzmir Karabağlar'da başlayan yangınla aynı gün 5 yangının daha bulunduğunu kaydeden Erol, "Güçlerimiz bölünmüştü. Meteorolojik faktörler çok önemli. O gün sıcaklık 35 derece, nem düşük, rüzgar hızı saatte 80-90 kilometreye kadar çıktı. Helikopterlerin bazıları kalkamadı, bazıları kalkmakta zorlandı. Yangın Alo 177'ye geldi, 10 dakika içinde müdahale edildi. Yangın 53 saat sürdü. Sebebi ve faili güvenlik güçlerince araştırılıyor" diye konuştu. Meclis üyelerinin de sorularını yanıtlayan Erol, "Uçak olsaydı söndürme çalışmalarında uçakları tercih eder miydiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi: uçak çok tartışma konusu oldu. 2008 yılından bu yana uçak kiralıyoruz. Uçaklar havuzlardan su alamıyor, denizden, büyük barajlardan su alabiliyor. Kıvrımlı barajdan da su alamıyor. Denizden uzak yerler için uçak elverişli değil. Uçak 4,5 ton su alıyor, helikopter 2,5 ton. Helikopter 16 sorti yapıyor saatte, uçak 4-5 sorti yapabiliyor. Saat başına hesapladığınızda helikopterle daha fazla su atılıyor. İsabet oranı da helikopterde yüksek. Uçak kötü değil, uçak da iyi. Tabi bunlar ihale konusu. THK helikopter ihalesine girdi, ihalede başka firma kazandı. Çok yüksek rakam verdi. Uçak da öyle. Geçtiğimiz yıllarda ödediğimiz rakam var. Aynı rakam üzerinde mutabık olmamıza rağmen iki misli fiyat istediği için uçak kullanılamadı. Onun yerine her uçak için fazladan helikopter kiralayarak yangınla mücadelede zaaf söz konusu olmadı."