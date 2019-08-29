Ekonomiye güven 1 yılın zirvesinde

BUGÜN NELER OLDU

Geçen yılki kur saldırısının ardından dengelenme sürecine giren ekonomide başta cari açık ve enflasyon olmak üzere önemli başarılara imza atılmasıyla birlikte Merkez Bankası'nın son faiz hamlesi ekonomiye güveni bir yılın zirvesine taşıdı. Ekonomik Güven Endeksi, ağustosta yüzde 7.9 artarak 87.1 ile Ağustos 2018'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Geçen yılki kur saldırısı öncesinde Temmuz 2018'de 85.1 olan endeks, ekim ayında 75'e kadar düşmüştü.Merkez Bankası'nın 25 Temmuz'da gerçekleştirdiği 4.25 puanlık faiz indirimi ile birlikte kredi faizlerindeki sert gerileme, ekonomiye güveni perçinledi. Temmuz ayında yüzde 20.49 olan konut kredisi faizi, ağustosta yüzde 12.95'e, ticari kredi faizi ise yüzde 20.08'den 15.83'e gerilemişti. Kredi faizlerindeki düşüş, firmaların önlerini görebilmelerini sağladı.Ekonomik Güven Endeksi'ndeki artış tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Ağustosta tüketici güven endeksi yüzde 3.1, reel kesim güven endeksi yüzde 5.7, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6.7, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 5.1 arttı. Kredi faizlerindeki düşüşün etkisiyle İnşaat Sektörü Güven Endeksi yüzde 6 artarak 55.5'e yükseldi.