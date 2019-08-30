Büyük kurumlardan girişimcilik desteği

BUGÜN NELER OLDU

Türkıye'nin büyük kurumları da girişim ekosisteminde özel projeleri hayata geçirmek için çalışıyor. 'Tüpraş ile Inowhatif' programı, Türkiye'de girişimciliğin önemli merkezlerinden biri olan Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi-KWORKS ile birlikte yürütülüyor. 'Tüpraş ile Inowhatif' girişimleri ihtiyaç duydukları alanlarda destekleyerek işlerini geliştirmelerine yardımcı olan ve onları büyük bir sanayi şirketinde bugünün ve geleceğin potansiyel ihtiyaçlarını karşılamaya hazırlayan bir hızlandırma programı olarak öne çıkıyor.Programa katılmaya hak kazanan girişimler, ilk 1 ayı deneme süreci olan ve toplamda 5 ay sürecek hızlandırma programı sayesinde girişimlerini ölçeklendirme yolunda benzersiz deneyimler kazanacaklar. Girişimlerin çözümlerine, gerçek problemler üzerinden uygulama olanağı sunuluyor. Girişimcilere Tüpraş mentorları ile belirli periyotlarda gerçekleşecek ilerleme toplantılarıyla sektörü yakından tanıma fırsatını elde etmeleri sağlanırken, hızlandırma programı ile de iş fikri geliştirme ve yalın girişimcilik metotlarını öğrenme fırsatı sunuluyor.