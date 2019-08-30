Yurtdışına giden dolar artık içeride kalacak

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Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Çetinkaya, uluslararası standartlarla uyumlu bir Türk lirası referans faiz oranı olan TLREF'i oluşturduklarını belirterek, bu sayede şirketlerin yabancı para yerine uzun vadeli TL kredi kullandırılmasının mümkün olacağını, böylece reel kesimin toplam kur riskinin azalacağını söyledi.Şirketlerin faiz takas işlemleri yaparak bilanço yapılarına göre sabit ve değişken faiz arasında tercih ve geçiş yapabileceğini belirten Çetinkaya, böylece tüketim ve yatırım talebinin kur ve faiz dalgalanmalarından çok daha az etkileneceğini, ekonomik aktivitedeki oynaklığın azalacağını vurguladı. Murat Çetinkaya, TLREF ile Türk Lirası üzerinde dolara ihtiyaç duymadan faiz swap altyapısı oluşturulmasının neler sağlayacağına ilişkin olarak, "Bankalarımız uzun vadeli TL finansman sağlamak, daha da ziyade sabit faizli uzun vadeli TL kredilerinin faiz riskini yönetmek için yurtdışında milyarlarca dolar tutmak durumunda kalıyor. Kredilerin hızlandığı dönemlerde, bu rakamın 25 milyar doların üzerinde seyrettiği zamanlar oldu. TLREF'e dayalı swap işlemleri yaygınlaştıkça faiz riskini yönetmek için bankacılık sisteminin dolar kullanmasına, bu kaynağı yurtdışına göndermesine gerek kalmayacak. Değişken döviz faizine değil de TLREF'e dayalı bir swap mekanizması finansal sistemin kaynakları daha etkin kullanmasını sağlayarak kredi maliyetlerini düşürmeye yardımcı olacak" dedi.TLREF'IN Türk Lirası'nda uzun vadeli faiz riskini yönetme imkânını nasıl sağladığını bir örnekle açıklayan Çetinkaya, şunları söyledi: "10 yıl vadeli konut kredisi aldığınızda, aylık ödemeleriniz sabit. Banka size bu krediyi kısa vadeli değişken maliyetli kaynakla kullandırmak zorunda. Buna faiz riski diyoruz. Bankalarımızın bu riski bertaraf etmek için en sık kullandıkları yöntem yabancı bankalarla takas ettikleri dövizi teminat gibi kullanarak bunun karşılığında uzun vadeli sabit faizli TL fonlama yaratmak. Bu yapı finansal sistemdeki dolarizasyonu perçinliyor. TLREF ile sabit ve değişken TL faiz takas anlaşması yaparak faiz riskimizi yönetiyoruz."Bankası bir ilke daha imza atarak Borsa İstanbul tarafından 17 Haziran 2019 tarihinden itibaren yayınlanmaya başlanan "(BORSA İSTANBUL)BİST TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı"nın değişken faiz referansı olarak kullanıldığı ilk borçlanma aracı ihracını gerçekleştirdi. 28 Ağustos tarihinde 1 yıl vadeli 3 ayda bir dönemsel değişken faiz ödemeli Türk Lirası tahvil ihracı başarılı bir şekilde tamamlandı. Ziraat Bankası Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru, "Bundan böyle bize düşen, bu endeks ve faiz oranının uluslararası ölçekte de kullanımına destek vermek. Banka olarak; ayrıca hızla söz konusu referans faiz oranına endeksli kredi ürünlerini de uygulamaya almak konusunda çalışmalara başlayacağız" dedi. Banka, 750 milyon TL tutarında ihraç yaptı.