Parasız iş kurmak mümkün mü? İş kurmak istiyorum param yok diyenlere tavsiyeler

Öncelikle birikim yapılmalı

Kendi işini kurmak isteyenlerin belli bir miktarda birikimlerinin olması daha faydalı bir yol izlenmesini sağlamaktadır. Özellikle iş kurmak isteyenlerin uzman oldukları iş üzerine iş kurmaları daha avantajlı bir durumdur.

Borçsuz yola çıkmak önemli

İş kurmak isteyenlerin öncelikle var olan borçlarından kurtulmaları gerekmektedir. Çünkü yeni iş kurmak belli bir maliyet demektir. Bu yüzden var olan borçların tamamen kapatılması veya en aza indirgenmesi kendi işini kuracak kişiyi daha rahat ettirmektedir.

Doğru maddi planlama yapılmalı

İŞ yeri açmak için belli işlemler vardır. Bazı izin belgeleri, hukuksal süreçler ve bunların masrafları da göz önünde bulundurulmalıdır. Doğru planlama yapmak bu noktada çok önemlidir. Bu izinler ve hukuksal prosedürler belli bir maliyet içermektedir.

Yanınızda başka birilerini çalıştırmayı düşünüyorsanız, onların maaşları da belli bir gider yaratacaktır. Bu durum da planlamaya dahil edilmeli ve ona göre hesaplamalar yapılmalıdır.

İhtiyacınız olan ekipman, ürün gibi giderlerin fiyatını çıkarmalı, ürün ve ekipman karşılaştırmaları yapılmalıdır.

Gelir gider hesaplanması en ince detayına kadar yapılmalıdır.

Az sermayeyle kurulacak işlerin listesini yapın

İş yeri masrafını azaltmak için hayalinizdeki işi evden yapıp yapılamayacağı gözden geçirilmelidir. Tek başınıza hangi yüklerin altından kalkabilirsiniz? Öncelikle bunu iyi düşünülmeli ona göre hareket edilmelidir.

Yatırımcı bulmaya çalıyın

Kuracağınız işe veya fikrinize güveniyorsanız kendinize yatırımcı bulmak güzel binr seçenek olacaktır.

Devlet desteğini araştırın

Devlet desteklerini ve diğer destekleri iyi araştırın. Hangi kurumlardan ne şekilde destek alabileceğinizi öğrenin.

Adım adım büyümeyi hedefleyin

Bir arda değil de sağlam adımlarla büyümeyi kendinize hedef haline getirin. Bir anda bütün işi masaya yatırmaktansa parça parça yapacağınız iş ile daha az para harcayacaksınız.

Sosyal medyayı iyi kullanın

Günümüzde sosyal medyanın önemi çok büyük. Sosyal medyayı doğru kullanmak kuracağınız yeni işe destek olacaktır. Sosyal medyada kendi reklamınızı yapmak kurduğunuz işe destek olacaktır.

Ücretsiz reklamlardan faydalanın

Geniş kitlelere ulaşmak için reklamlardan faydalanmak iyi bir seçenek olacaktır. Reklam sektörü biraz maliyetli olduğu için öncelikle ücretsiz reklamlardan faydalanmak işinize yarayacaktır.

Az maliyetle hangi işler yapılabilir?

- Pilates salonu açmak

- Fotoğrafçılık

- Nakliyecilik

- Freelance çalışmak

- Emlakçılık yapmak