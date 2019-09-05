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Araç sahipleri dikkat! hakkında kritik uyarı

'nca (), başkanlığın adı kullanılarak gönderilen trafik para cezasına ilişkin sahte e-postalara ilişkin uyarıda bulunuldu. Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başkanlığın adı, logosu ve ekran görüntüleri kullanılarak trafik para cezasına ilişkin sahte e-postaların gönderildiği tespit edildi. Bu e-postalarla, sahte internet adreslerine yönlendirme yapılarak, mükelleflerin kredi kartı bilgileri, şahsi bilgileri ele geçirilmeye çalışılıyor" denildi

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2019 16:04 Güncelleme Tarihi: 5.9.2019 16:20
Araç sahipleri dikkat! Trafik cezaları hakkında kritik uyarı

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan duyuruya göre, GİB'in adı, logosu ve ekran görüntüleri kullanılarak trafik para cezasına ilişkin sahte e-postaların gönderildiği tespit edildi.

Bu e-postalarla, sahte internet adreslerine yönlendirme yapılarak, mükelleflerin kredi kartı ve şahsi bilgileri ele geçirilmeye çalışılıyor.

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Başkanlıkla ilgili her türlü işlemin www.gib.gov.tr internet adresi üzerinden yapılması gerekiyor.

GİB tarafından, trafik para cezası işlemlerinde kesinlikle e-posta yoluyla bilgi talebinde bulunulmuyor.

Konuyla ilgili mağduriyet ve şikayetlerin, hak kayıplarının önlenmesi için adli makamlara da iletilmesi önem taşıyor.

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Araç sahipleri dikkat! Trafik cezaları hakkında kritik uyarı
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