1 haftada 1.2 milyar TL konut kredisi

BUGÜN NELER OLDU

MerkezBankası'nın 25 Temmuz'daki 4.25 puanlık rekor faiz indiriminin ardından, kamu bankalarının konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarında yaptığı önemli düşüş, ertelenmiş talebi harekete geçirdi. Başta cari açık ve enflasyonda gözlenen iyileşme ile ekonomiye güveni artan ve bunu da talebe dönüştüren tüketici, özellikle konut kredisi için bankalara akın etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık verilerine göre, 16 Ağustos'ta 178 milyar 421 milyon TL olan konut kredisi hacmi, 23 Ağustos'ta 179 milyar 629 milyon liraya çıktı. Konut kredisinde bir haftalık büyüme 1.2 milyar liranın üstüne çıktı. 5 işlem gününde, günde ortalama 241.6 milyon liralık konut kredisi kullandırıldı.Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank, konut ile ihtiyaç kredisinde faiz oranlarını 1 Ağustos'ta aşağı çekti. Konut kredisinde aylık faiz yüzde 0.99'a indirilirken, ihtiyaç kredisinde ise faiz yüzde 1.5'in altına çekilmişti. Vakıfbank, ihtiyaç kredisinde ikinci bir indirime giderek faizi önceki gün yüzde 1.45'e çekti.Faiz indirimi yapılan ihtiyaç kredisine de talep canlandı. İhtiyaç kredisi bir haftada 2.1 milyar Tl arttı. Tüketici kredilerinde 1 haftalık artış 3.3 milyar TL oldu.