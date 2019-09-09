Hasankeyf’e turist akını

Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesi, sular altında kalmadan görmek isteyenlerle dolup taştı. Antik kent Hasankeyf'e gelen ziyaretçi sayısında son dönemlerde artış yaşandığı belirtildi. Son 1 yılda yaklaşık 600 bin yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan antik kent, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.



Meksika'dan gelen kafile Hasankeyf'i gezdi

Turistleri Hasankeyf'te gezdiren tur operatörlerinden Yasemin Kocaman, Meksikalı gruba tarihi ilçeyi gezdirdi. Kocaman, "Yine güzel bir organizasyonla Hasankeyflilere destek olmaya geldim. Biliyorsunuz geçen sene Batman üzeri Van yapıyorduk. Bir yıldır Meksikalılarla çok güzel turlar yapıyoruz. Geçen sene GAP turu yapalım diye ikna ettim, onlar da beni kırmadılar. 7 kişi geldiler. Bölgede henüz üçüncü günümüz olmasına rağmen çok beğendiklerini söylediler. Eminim ki bunun devamı fazlasıyla gelecek. Hasankeyf sular altında kalmadan önce bu grubumun görsün, gitsin Meksika'da buraların güzelliğini anlatsınlar diye böyle bir gezi programı planladık" dedi.

Meksikalı turistlerden Yunen Diaz da, tarihi eserlerden etkilendiğini belirterek şunları söyledi:

"Türkiye'de bu bölgeyi bir bütün olarak gezdik. Bu bölgeye ilk defa geliyoruz. Anlatılan bütün hikayelerden bütün tarihi eserlerden son derece etkilendik. Çok muhteşem hisler içerisinde olduk."

Turistlerden Özcan Şimşek de, İstanbul'dan geldiklerini ve sular altında kalacak olan Hasankeyf'i son bir defa görmek için kenti ziyaret ettiklerini söyledi.



"İlçeye ziyaretçi akını var"

Tur sezonunun değerlendirmesini yapan aktivist Emin Bulut da, Hasankeyf'e bu sezon 500 ile 600 bin civarında turistin geldiğini söyledi. Bulut, "Tabi Eylül ayı içerisinde olmamız ve Ekim ayı ile birlikte güneş deniz turlarına giden özellikle Anadolu'dan gelen turlar şimdi daha fazla GAP turu dediğimiz Gaziantep, Urfa, Adıyaman, Maraş, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Van bölgesine doğru gelmiş olacak. Bu açıdan baktığımızda ortalama bu sezon 700 binin üzerinde yerli ve yabancı turistin bölgeyi gezeceğini tahmin ediyoruz. Ama Hasankeyf'e inanılmaz derecede ilgi var. Çünkü eski Hasankeyf dediğimiz antik bölgede yeni yerleşkeye taşınan tarihi eserlerle birlikte burayı son kez görmek isteyen yurtdışından ve yurtiçinden gelen tur operatörlerimiz özellikle Hasankeyf üzerinden ciddi anlamda bir turizm destinasyonu paketleri hazırlıyorlar. Bir milyonu hedefleyebilme noktasında ciddi anlamda bir çalışma var. Bunun içinde ciddi bir alt yapı oluşturulması gerekiyor. Bölge bazında turizmin gelişmesi noktasında yetkililerin bu konuda ciddi bir eylem projesi hazırlaması gerekiyor" diye konuştu.

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