Yargıdan motoru arızalı araca para iadesi kararı

BUGÜN NELER OLDU

Sakarya'dan satın aldığı 2'nci el otomobilin İzmir'e dönerken motor arızası yapmasının ardından parasının iadesini isteyen Erkan Şentabaklar, girişimlerinden sonuç alamayınca konuyu yargıya taşıdı. Mahkeme, satış bedeli olan 52 bin 500 liranın davayıca geri ödenmesine karar verdi. Çekici yardımıyla İzmir'e dönen ve aracını tamire götüren Şentabaklar'a, tamirde aracın önceden motor arızası verdiği, motorun tamir gördüğü ve eski haline dönmesi için KDV hariç 37 bin lira harcama yapması gerektiği söylendi. Şentabaklar, bunun üzerine ödenen araç bedeli ile harcamaların iadesini talep etti, olumlu bir sonuç alamayınca konuyu Ocak 2018'de yargıya taşıdı. Mahkeme, "aracı satan davalının satıcı sıfatıyla aracın ayıbından sorumlu olduğu" gerekçesiyle aracın davalıya iadesine, satım bedelinin ise davalıdan tahsiline karar verdi.