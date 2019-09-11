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Ev alacaklar dikkat! kararı kredilerindeki faizi düşürüyor!

Geçtiğimiz 25 Temmuz'da aldığı bir kararla oranın 24'ten 19.75'e indirdi. Merkez Bankası yarın bir toplantı daha yapacak. Yarınki toplantıda Merkez Bankası'nın faiz oranını 5 puan daha düşürmesi bekleniyor. Yapılacak olan faiz indiriminin kredilerine de olumlu yansıyacak. Merkez Bankası kararı ve faizleriyle ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 11.9.2019 09:56 Güncelleme Tarihi: 11.9.2019 09:58
Ev alacaklar dikkat! Merkez Bankası kararı konut kredilerindeki faizi düşürüyor!

'nın indirimi kararı piyasaları hareketlendirdi. Özellikle piyasasında hareketlilik başladı. Merkez Bankası'nın yeni kararı büyük merakla bekleniyor.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yeni faiz kararını 12 Eylül'de toplanıp verecek. Genel beklenti faizin ineceği yönünde. Beklentinin altında gelen enflasyon verileri, ihracattaki artış ve döviz kurlarındaki düşüş de Merkez'in faiz indireceği sinyalini artırıyor. Hatta indirim marjının 500 baz puana kadar bulunduğu ve 5 puanlık indirimin şaşırtıcı olmayacağı dile getiriliyor. Görüşlerine başvurduğumuz müteahhitler, faiz indirimiyle kamu bankaları öncülüğünde başlayan canlanmanın daha da artacağını dile getiriyor..

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Ev alacaklar dikkat! Merkez Bankası kararı konut kredilerindeki faizi düşürüyor!
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