Ev alacaklar dikkat! Merkez Bankası kararı konut kredilerindeki faizi düşürüyor!

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı piyasaları hareketlendirdi. Özellikle konut piyasasında hareketlilik başladı. Merkez Bankası'nın yeni kararı büyük merakla bekleniyor.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yeni faiz kararını 12 Eylül'de toplanıp verecek. Genel beklenti faizin ineceği yönünde. Beklentinin altında gelen enflasyon verileri, ihracattaki artış ve döviz kurlarındaki düşüş de Merkez'in faiz indireceği sinyalini artırıyor. Hatta indirim marjının 500 baz puana kadar bulunduğu ve 5 puanlık indirimin şaşırtıcı olmayacağı dile getiriliyor. Görüşlerine başvurduğumuz müteahhitler, faiz indirimiyle kamu bankaları öncülüğünde başlayan canlanmanın daha da artacağını dile getiriyor..