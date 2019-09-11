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Hedef 1 milyar doları aşmak

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Karaman'da makineleri üretimi, tekstil, bisküvi, kek ve çikolata, inşaat yapı malzemeleri, süt ve süt ürünleri ve ilaç sektörünün önde gelen isimleriyle 'ın başkenti Bişkek'e çıkarma yaptı. Kırgız-Türk İş Geliştirme Platformu'nun toplantısını SABAH'a değerlendiren Şeker, "Kardeş ülke Kırgızistan'da 'nın 170'e yakın eseri ortaya çıkarmış. Kardeş ülke Kırgızistan ile ekmeğimizi büyütmenin peşindeyiz. Çin ve Rusya ile gümrük birliği anlaşması olan Kırgızistan'a yapılacak yatırımlar diğer ülkelere de gitme şansımızı artıracak. 350 milyon dolarlık ticari pazarımızı, Cumhurbaşkanımız 'ın 1 milyor dolar hedefini yakalamak, hatta geçmek için çok önemli görüşmeler yaptık. Karşılıklı iyi niyet protokolleri imzaladık" diye konuştu.

ERHAN ÖZTÜRK
ERHAN ÖZTÜRK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2019 08:06 Güncelleme Tarihi: 11.9.2019 08:06
Hedef 1 milyar doları aşmak

İKİ DEVLETİN KARDEŞLİĞİ

Kırgızistan Sosyalist Ata Vatan Partisi Milletvekilleri Emil Toktoşev ve Şer-Niyaz Sadık, Ekonomi Bakan Yardımcısı Dastan Kadırov, Başbakanlık Yatırımlarının Teşviki ve Korunması Ajansı Başkanı Şumkarbek Adilbekuulu'nun da katıldığı toplantının çok verimli geçtiğine dikkat çeken Şeker, "Kırgızistan'ın devlet bankalarının genel müdürlerinin de katıldığı toplantıda Karaman'ın yatırım potansiyelini de anlattık. İki ülke arasındaki dış ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılması hedefini sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan koydu. Biz bu çerçevede çok ciddi analizler, yatırım olanakları neler olabilir diye çalışmalar yaptık. Kırgızistan Milletvekili Şer - Niyaz Sadık toplantıda bize 'Türkler bizim her zaman kardeşimiz. Zor zamanlarımızda bize büyük destekler vermişlerdir. İki devletin kardeşliğini daha da geliştirmeliyiz' sözleri toplantıya katılan herkesi heyecanlandırdı" dedi.

TÜRK HALKINI ASLA UNUTMAYIN

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla ülkede bütün iş sektörleri darmadağın olduğuna dikkat çeken Sadık, "Bu süreçten sonra hem siyasi ve ekonomik krizle karşı karşıya kaldık. Ülkemize ilk olarak Türk yatırımcılar geldi. O zor süreçte Türkiye, Kırgız halkına yardım elini uzatttı. Biz bu iyiliği ve uzatılan eli asla unutmayız. Kırgız ekonomisine katkı yapan Türk iş adamlarının filmleri çekilmeli. Üniversitelerde gösterilmeli. Türk iş adamlarının ekonomiye verdiği katkı Kırgız halkına anlatılmalı. Kırgız halkı, Türk iş adamlarını iyi tanımalı. Bu görev hükümete düşer. Zenginlik medeniyetle gelişir" diye konuştu.

İKİNCİ AYAĞI TÜRKİYE'DE OLACAK

Kırgızistan'da tarım, gıda, hayvancılık, enerjinin yanı sıra birçok alanda büyük potansiyelinin olduğuna dikkat çeken Şeker sözlerini şöyle sürdürdü: Dolu dolu geçen iki günlük toplantıda tüm fırsatlar karşılıklı görüşüldü. Toplantının ikinci ayağını Karaman'da yapacağız. Karaman Ticaret Odası'yla senkronize yürütüyoruz çalışmaları. Hem kamu bankaları, hem iş insanlarıyla karşılıklı görüşmeler çok faydalı geçti. İki ülkeyle olan kardeşliğimizi pekiştirmek, ekmeğimizi daha da büyütmenin peşindeyiz. Bu çalışma iki ülkenin de menfaatine olacaktır. Ata topraklarımızın yatırıma, desteğe ihtiyacı var. Burada elektirik, işçilik ve arsa teşvikleri yatırımcılar için büyük kolaylıklar sağlıyor. Hemen her sökterde i yapan iş adamlarının bulunması da önemli bir kazanım oldu.

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Hedef 1 milyar doları aşmak
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