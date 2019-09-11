Hedef 1 milyar doları aşmak

İKİ DEVLETİN KARDEŞLİĞİ
Kırgızistan Sosyalist Ata Vatan Partisi Milletvekilleri Emil Toktoşev ve Şer-Niyaz Sadık, Ekonomi Bakan Yardımcısı Dastan Kadırov, Başbakanlık Yatırımlarının Teşviki ve Korunması Ajansı Başkanı Şumkarbek Adilbekuulu'nun da katıldığı toplantının çok verimli geçtiğine dikkat çeken Şeker, "Kırgızistan'ın devlet bankalarının genel müdürlerinin de katıldığı toplantıda Karaman'ın yatırım potansiyelini de anlattık. İki ülke arasındaki dış ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılması hedefini sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan koydu. Biz bu çerçevede çok ciddi analizler, yatırım olanakları neler olabilir diye çalışmalar yaptık. Kırgızistan Milletvekili Şer - Niyaz Sadık toplantıda bize 'Türkler bizim her zaman kardeşimiz. Zor zamanlarımızda bize büyük destekler vermişlerdir. İki devletin kardeşliğini daha da geliştirmeliyiz' sözleri toplantıya katılan herkesi heyecanlandırdı" dedi.
TÜRK HALKINI ASLA UNUTMAYIN
Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla ülkede bütün iş sektörleri darmadağın olduğuna dikkat çeken Sadık, "Bu süreçten sonra hem siyasi ve ekonomik krizle karşı karşıya kaldık. Ülkemize ilk olarak Türk yatırımcılar geldi. O zor süreçte Türkiye, Kırgız halkına yardım elini uzatttı. Biz bu iyiliği ve uzatılan eli asla unutmayız. Kırgız ekonomisine katkı yapan Türk iş adamlarının filmleri çekilmeli. Üniversitelerde gösterilmeli. Türk iş adamlarının ekonomiye verdiği katkı Kırgız halkına anlatılmalı. Kırgız halkı, Türk iş adamlarını iyi tanımalı. Bu görev hükümete düşer. Zenginlik medeniyetle gelişir" diye konuştu.
İKİNCİ AYAĞI TÜRKİYE'DE OLACAK