Son dakika haberi: Merkez’in kararından sonra kredi faiz oranları ne kadar oldu? Güncel ihtiyaç, taşıt ve konut kredileri faiz oranları 2019

Kredi faiz oranları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ve Akbank'ın ardından TEB'de kredi faiz oranlarında indirime gittiğini açıklamıştı. Dün de Merkez Bankası PPK toplantısında 325 baz puanlık bir faiz indirimine gitti. Bu gelişmelerin ardından ev, araç sahibi olmak isteyen pek çok vatandaş 'Kredi faiz oranları ne kadar oldu' sorusuna yanıt arama başladılar. İşte bu soruların yanıtları…
Kredi faiz oranlarında indirime giden bankaları ve gerekli şartları bu başlık altından öğrenebilirsiniz…