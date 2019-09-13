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haberi: Merkez’in kararından sonra ne kadar oldu? Güncel ihtiyaç, taşıt ve konut kredileri 2019

Merkez Bankası dün gerçekleştirdiği PPK toplantısında 325 baz puanlık faiz indirimi yapılmasına karar verdi. Son 1.5 ayda faizleri 750 puan düşüren Merkez’in bu kararının ardından pek çok vatandaş banka kredi oranlarını araştırmaya başladı. Araç, ev sahibi olmak isteyen veya ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşlar ‘ ne kadar oldu’ sorusuna yanıt arıyorlar. Daha önce ‘Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ve Akbank’ın ardından TEB’de faiz oranlarında indirime gittiğini açıklamıştı. Peki, Merkez’in kararından sonra kredi faiz oranlarında son durum ne? İşte güncel ihtiyaç, taşıt ve konut kredileri 2019!

Giriş Tarihi: 13.9.2019 11:11
Son dakika haberi: Merkez’in kararından sonra kredi faiz oranları ne kadar oldu? Güncel ihtiyaç, taşıt ve konut kredileri faiz oranları 2019

ile ilgili gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ve Akbank'ın ardından TEB'de kredi faiz oranlarında indirime gittiğini açıklamıştı. Dün de Merkez Bankası PPK toplantısında 325 baz puanlık bir faiz indirimine gitti. Bu gelişmelerin ardından ev, araç sahibi olmak isteyen pek çok vatandaş 'Kredi ne kadar oldu' sorusuna yanıt arama başladılar. İşte bu soruların yanıtları…

13 EYLÜL 2019 KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR? GÜNCEL İHTİYAÇ, TAŞI VE KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Kredi faiz oranlarında indirime giden bankaları ve gerekli şartları bu başlık altından öğrenebilirsiniz…

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Son dakika haberi: Merkez’in kararından sonra kredi faiz oranları ne kadar oldu? Güncel ihtiyaç, taşıt ve konut kredileri faiz oranları 2019
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