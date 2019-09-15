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Son dakika: ne kadar? güncel fiyatları burada!

Altın fiyatlarındaki ani iniş ve çıkışlar, dolar fiyatlarındaki son dakika gelişmelerini etkiliyor. Ülkemizde hem yatırım amaçlı hem hediye olarak alınan fiyatları piyasaların seyrini değiştirmeye devam ediyor. Bu bağlamda ‘’ ne kadar?’’ sorusuna arama motorundan yanıt aranıyor. Dünya ekonomisinin bel kemiği olan güncel dolar ve euro fiyatlarını haberimizin devamında derledik.

Giriş Tarihi: 15.9.2019 10:35 Güncelleme Tarihi: 15.9.2019 10:36
Son dakika: Dolar fiyatları bugün ne kadar? 15 Eylül güncel dolar ve euro fiyatları burada!

Dolar döviz kurundaki son dakika hareketlilik bu hafta sonu da devam ediyor. Global bir para birimi olan dolar ve euro fiyatlarındaki güncel değişimler yakından takip ediliyor. On binlerce vatandaş '' dolar fiyatları bugün ne kadar?'' sorusuna arama motorundan yanıt arıyor. Dünyada en yaygın olarak kullanılan döviz para birimi ekonominin seyrini değiştirmeye devam ediyor.

DOLAR FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 15 EYLÜL 2019

ALIŞ: 5,6822

SATIŞ: 5,6913

EURO FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 15 EYLÜL 2019

ALIŞ: 6,2648

SATIŞ: 6,3238

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Son dakika: Dolar fiyatları bugün ne kadar? 15 Eylül güncel dolar ve euro fiyatları burada!
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