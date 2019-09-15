Son dakika: Dolar fiyatları bugün ne kadar? 15 Eylül güncel dolar ve euro fiyatları burada!

Dolar döviz kurundaki son dakika hareketlilik bu hafta sonu da devam ediyor. Global bir para birimi olan dolar ve euro fiyatlarındaki güncel değişimler yakından takip ediliyor. On binlerce vatandaş '' dolar fiyatları bugün ne kadar?'' sorusuna arama motorundan yanıt arıyor. Dünyada en yaygın olarak kullanılan döviz para birimi ekonominin seyrini değiştirmeye devam ediyor.

DOLAR FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 15 EYLÜL 2019

ALIŞ: 5,6822

SATIŞ: 5,6913

EURO FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 15 EYLÜL 2019

ALIŞ: 6,2648

SATIŞ: 6,3238

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