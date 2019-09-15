Son dakika: Dolar fiyatları bugün ne kadar? 15 Eylül güncel dolar ve euro fiyatları burada!

Dolar döviz kurundaki son dakika hareketlilik bu hafta sonu da devam ediyor. Global bir para birimi olan dolar ve euro fiyatlarındaki güncel değişimler yakından takip ediliyor. On binlerce vatandaş '' dolar fiyatları bugün ne kadar?'' sorusuna arama motorundan yanıt arıyor. Dünyada en yaygın olarak kullanılan döviz para birimi ekonominin seyrini değiştirmeye devam ediyor.
DOLAR FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 15 EYLÜL 2019
ALIŞ: 5,6822
SATIŞ: 5,6913
EURO FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 15 EYLÜL 2019
ALIŞ: 6,2648
SATIŞ: 6,3238
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